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≡ Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40726
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Отправлено: 15.01.21 - 17:33
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Первая сессия облмаслихата 7-го созыва состоялась сегодня, 15 января. На ней победителям выборов выдали удостоверения депутатов. Кандидатуру Ещанова выдвинула депутат от Nur Otan и ректор КРУ им. Байтурсынова Алма Дощанова. Как она объяснила стабильность предложения одного и того же человека - смотрите ниже.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1932
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 15.01.21 - 17:33
#1
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а где можно увидеть списки депутатофф областного и городского маслихатофф?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 15.01.21 - 19:24
#2
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а что решает этом маслихат?
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