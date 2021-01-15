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≡ Небитый супертяж из Казахстана узнал дату и соперника по титульному бою
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40724
Небитый супертяж из Казахстана узнал дату и соперника по титульному бою
Отправлено: 15.01.21 - 14:40
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12-раундовый бой rазахстанского боксера-профессионала Жана Кособуцкого пройдет в Гамбурге, на кону будет стоять вакантный титул WBA International в супертяжелом весе.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1930
Re: Небитый супертяж из Казахстана узнал дату и соперника по...
Отправлено: 15.01.21 - 14:40
#1
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Поздно Жан ушел в профи. пока до серьезных боев дойдет дело, сороковник уже стукнет
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