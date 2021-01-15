Отправлено: - 11:57

Victor Yang:

А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.

Цитата:Я че пока в "бане" был все адекватные резко разадеквателись? Йанг! Ну о чем ты говоришь? Ну четкие границы расселения семереченских,сибирских,оренбургских казачьих поселений на территории Казахстана есть и все есть в открытых данных,зайди в Википедию хотябыКак территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане? Один извиняюсь за выражение полный айтишник не знает где север а юг,но ты то куда?