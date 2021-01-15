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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 26 из 26«1...242526
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:49
#376
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Цитата:
abaika95:
Во флуде невиданное извращение Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу) Надеюсь до постельных сцен не дойдет)


вот это новый стиль.
переход на следующий уровень.
стиль Серик-Дубна.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:57
#377
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Цитата:
Victor Yang:
А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.

Я че пока в "бане" был все адекватные резко разадеквателись? Йанг! Ну о чем ты говоришь? Ну четкие границы расселения семереченских,сибирских,оренбургских казачьих поселений на территории Казахстана есть и все есть в открытых данных,зайди в Википедию хотябы
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане? Один извиняюсь за выражение полный айтишник не знает где север а юг,но ты то куда?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:58
#378
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Цитата:
alex_60:
вот это новый стиль. переход на следующий уровень. стиль Серик-Дубна.

Вот щас обидно было
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:58
#379
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Цитата:
abaika95:
А ты разве опять на работу вышел? Вроде афиш что шапито с собачками приехало по городу не встречал...значит подпольно работаете


да, точно стиль Серик-Дубна.
растет сотрудник. мужает.
картинок пока не научился выкладывать.
шапито с собачками,
пирожки на полке.
не знает где лежат картинки
Ложкина Васи наверное.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 12:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:04
#380
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Цитата:
abaika95:
почве нелюбви к третьему лиц


полюбите его срочно, а то пропадет ведь.
кто там страдал от скуки от его отсутствия,
Акрос помню. еще кто то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:11
#381
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были.

Ну это понятно, казахи - кочевой народ (в то время были)
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе, а по мнению китайцев может быть "заселена" это когда друг у друга на головах сидят, или когда упасть некуда 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:12
#382
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Цитата:
alex_60:
переход на следующий уровень.

Вниз или вверх?)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:14
#383
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Цитата:
abaika95:
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане?

Легко. Летовки, как у кочевников))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:24
#384
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Цитата:
alex_60:
полюбите его срочно, а то пропадет ведь.

Ненадо)
Если вы любите любить друг друга то это без меня) любите только без постельных сцен пожалуйста)
Цитата:
maxsaf:
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе

Несколько лет это сколько? До 1879 года массово русских в местности под названием урочище Костанай не жило) так кому кто что подарил)
Цитата:
maxsaf:
Легко. Летовки, как у кочевников))

И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем) ну так он наверно там и остался и казаки тоже,пусть там и живут с миром)
Все можете не ёрзать на стуле и в глупости не усердствовать.Дальше в вашем случае уже некуда.Айтишник вы)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:46
#385
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Америка интересная страна.
Человек, который имеет доступ к кнопке пуска ядерного оружия,
был признан слишком опасным чтобы иметь аккаунт в твиттере.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:49
#386
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время идет, все меняется
Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров
и платил за её проявку,
хрен бы ты сейчас фоткал
свой холодец с десяти ракурсов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:52
#387
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Цитата:
abaika95:
И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем)

Да, именно так и было, даже фотки сохранились:


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 14:38
#388
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Так с семереченскими казаками и городами которые качуют разобрались
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?
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