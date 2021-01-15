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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:49
Цитата:
вот это новый стиль.
переход на следующий уровень.
стиль Серик-Дубна.
abaika95:
Во флуде невиданное извращение Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу) Надеюсь до постельных сцен не дойдет)
Во флуде невиданное извращение Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу) Надеюсь до постельных сцен не дойдет)
вот это новый стиль.
переход на следующий уровень.
стиль Серик-Дубна.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:57
Цитата:
Я че пока в "бане" был все адекватные резко разадеквателись? Йанг! Ну о чем ты говоришь? Ну четкие границы расселения семереченских,сибирских,оренбургских казачьих поселений на территории Казахстана есть и все есть в открытых данных,зайди в Википедию хотябы
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане? Один извиняюсь за выражение полный айтишник не знает где север а юг,но ты то куда?
Victor Yang:
А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.
А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.
Я че пока в "бане" был все адекватные резко разадеквателись? Йанг! Ну о чем ты говоришь? Ну четкие границы расселения семереченских,сибирских,оренбургских казачьих поселений на территории Казахстана есть и все есть в открытых данных,зайди в Википедию хотябы
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане? Один извиняюсь за выражение полный айтишник не знает где север а юг,но ты то куда?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:58
Цитата:
Вот щас обидно было
alex_60:
вот это новый стиль. переход на следующий уровень. стиль Серик-Дубна.
вот это новый стиль. переход на следующий уровень. стиль Серик-Дубна.
Вот щас обидно было
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:58
Цитата:
да, точно стиль Серик-Дубна.
растет сотрудник. мужает.
картинок пока не научился выкладывать.
шапито с собачками,
пирожки на полке.
не знает где лежат картинки
Ложкина Васи наверное.
[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 12:01]
abaika95:
А ты разве опять на работу вышел? Вроде афиш что шапито с собачками приехало по городу не встречал...значит подпольно работаете
А ты разве опять на работу вышел? Вроде афиш что шапито с собачками приехало по городу не встречал...значит подпольно работаете
да, точно стиль Серик-Дубна.
растет сотрудник. мужает.
картинок пока не научился выкладывать.
шапито с собачками,
пирожки на полке.
не знает где лежат картинки
Ложкина Васи наверное.
[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 12:01]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:04
Цитата:
полюбите его срочно, а то пропадет ведь.
кто там страдал от скуки от его отсутствия,
Акрос помню. еще кто то.
abaika95:
почве нелюбви к третьему лиц
почве нелюбви к третьему лиц
полюбите его срочно, а то пропадет ведь.
кто там страдал от скуки от его отсутствия,
Акрос помню. еще кто то.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:11
Цитата:
Ну это понятно, казахи - кочевой народ (в то время были)
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе, а по мнению китайцев может быть "заселена" это когда друг у друга на головах сидят, или когда упасть некуда
Victor Yang:
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были.
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были.
Ну это понятно, казахи - кочевой народ (в то время были)
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе, а по мнению китайцев может быть "заселена" это когда друг у друга на головах сидят, или когда упасть некуда
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:12
Цитата:
Вниз или вверх?)))
alex_60:
переход на следующий уровень.
переход на следующий уровень.
Вниз или вверх?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:14
Цитата:
Легко. Летовки, как у кочевников))
abaika95:
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане?
Как территория семереченского казачьего войска с центром в городе Верный могла быть в северном Казахстане?
Легко. Летовки, как у кочевников))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:24
Цитата:
Ненадо)
Если вы любите любить друг друга то это без меня) любите только без постельных сцен пожалуйста)
Цитата:
Несколько лет это сколько? До 1879 года массово русских в местности под названием урочище Костанай не жило) так кому кто что подарил)
Цитата:
И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем) ну так он наверно там и остался и казаки тоже,пусть там и живут с миром)
Все можете не ёрзать на стуле и в глупости не усердствовать.Дальше в вашем случае уже некуда.Айтишник вы)
alex_60:
полюбите его срочно, а то пропадет ведь.
полюбите его срочно, а то пропадет ведь.
Ненадо)
Если вы любите любить друг друга то это без меня) любите только без постельных сцен пожалуйста)
Цитата:
maxsaf:
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе
Опять же, тут к термину заселена можно придраться. По одним меркам раз в год появляться это уже "заселена", по другим меркам надо жить на одном месте несколько лет, а не кочевать по округе
Несколько лет это сколько? До 1879 года массово русских в местности под названием урочище Костанай не жило) так кому кто что подарил)
Цитата:
maxsaf:
Легко. Летовки, как у кочевников))
Легко. Летовки, как у кочевников))
И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем) ну так он наверно там и остался и казаки тоже,пусть там и живут с миром)
Все можете не ёрзать на стуле и в глупости не усердствовать.Дальше в вашем случае уже некуда.Айтишник вы)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:46
Америка интересная страна.
Человек, который имеет доступ к кнопке пуска ядерного оружия,
был признан слишком опасным чтобы иметь аккаунт в твиттере.
Человек, который имеет доступ к кнопке пуска ядерного оружия,
был признан слишком опасным чтобы иметь аккаунт в твиттере.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:49
время идет, все меняется
Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров
и платил за её проявку,
хрен бы ты сейчас фоткал
свой холодец с десяти ракурсов.
Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров
и платил за её проявку,
хрен бы ты сейчас фоткал
свой холодец с десяти ракурсов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 12:52
Цитата:
Да, именно так и было, даже фотки сохранились:
abaika95:
И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем)
И город верный переезжал туда сюда? Седня он в семеречье завтра в Туркмении а после завтра под Воронежем)
Да, именно так и было, даже фотки сохранились:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 14:38
Так с семереченскими казаками и городами которые качуют разобрались
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?
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