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≡ В Мажилисе избрали председателей комитетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40724
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:20
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По принятым ранее поправкам не менее одного комитета Мажилиса должен возглавлять представитель парламентской оппозиции. В итоге оппозиция воглавила два комитета. Кроме того, избран спикер.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1930
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:20
#1
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Хм.. какая страна, такая и оппозиция...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6598
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:26
#2
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Какая оппозиция такая и страна...
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20879
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:33
#3
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Цитата:

Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру депутата Нигматулина.

Куда подевали, Даригу Нурсултановну?...
:lol: :-o
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