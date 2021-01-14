Re: Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские...

Отправлено: - 17:41

Смею предположить, что фильтр не сломался, а забился парафином, так как ослиная моча, называемая у нас зимним диз.топливом замерзает при -10. По этой причине дальнобойщики, прежде чем въехать в Казахстан, заправляются под завязку. Ну, а нашим приходится мучиться.