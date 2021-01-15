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Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
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Я робот(Пользователи)
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Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 10:55
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести графу "Против всех" в избирательный бюллетень и снизить порог для прохождения партий в Мажилис по результатам парламентских выборов.
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Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 10:55
Цитата:
Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести графу "Против всех"
Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:30
//"Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов.//
до трех надо бы.
пусть хоть по одному человеку
от непрошедших партий присутствуют.
жалко что-ли.
до трех надо бы.
пусть хоть по одному человеку
от непрошедших партий присутствуют.
жалко что-ли.
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:32
Цитата:
Все таки села аулами решили называть? А Акрос вроде говорил, что это так, пиар, еще ниче не решено. Видимо втайне от Акроса решили, втихаря
"Ещё один важный шаг – избрание акимов аулов
Все таки села аулами решили называть? А Акрос вроде говорил, что это так, пиар, еще ниче не решено. Видимо втайне от Акроса решили, втихаря
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:39
//в новые составы Мажилиса и маслихатов вошли порядочные люди.//
понятие порядочность включает в себя много признаков.
некоторые из них-
Берет ответственность за свои поступки.
Для них потребности других людей – превыше собственных.
Всегда придут на помощь.
Они честны во всем, даже в мелочах.
Они скромны.
Всегда признают свои ошибки.
понятие порядочность включает в себя много признаков.
некоторые из них-
Берет ответственность за свои поступки.
Для них потребности других людей – превыше собственных.
Всегда придут на помощь.
Они честны во всем, даже в мелочах.
Они скромны.
Всегда признают свои ошибки.
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:41
Цитата:
да нет,наверное в аулах будут акимов выбирать,
а в селах пока нет.
будут назначать.
состав населения разный.
хотя нет , тут и про сельских акимов есть
///сообщил, что вслед за выборами сельских акимов///
[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 11:43]
maxsaf:
Все таки села аулами решили называть?
Все таки села аулами решили называть?
да нет,наверное в аулах будут акимов выбирать,
а в селах пока нет.
будут назначать.
состав населения разный.
хотя нет , тут и про сельских акимов есть
///сообщил, что вслед за выборами сельских акимов///
[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 11:43]
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:48
Цитата:
Что уже после драки мандатами размахивать?
До выборов надо было делать... Почти два года для этого было...
А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов.
Цитата:
ну-да, ну-да...
Он периодически предлагает, не подумавши и не заглянув в законы, а потом на попятную... Так уже было с громким заявление по поводу работы чиновников в официальные праздники, а потом...бац... не влезает это ни в какие законные ворота... и забыли быстро инициативу.
бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех"
Что уже после драки мандатами размахивать?
До выборов надо было делать... Почти два года для этого было...
А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов.
Цитата:
maxsaf:
Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней
Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней
ну-да, ну-да...
Он периодически предлагает, не подумавши и не заглянув в законы, а потом на попятную... Так уже было с громким заявление по поводу работы чиновников в официальные праздники, а потом...бац... не влезает это ни в какие законные ворота... и забыли быстро инициативу.
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:52
Цитата:
Ты себя и ещё пару чудаков 30% считаешь? Или это опять та История как у тебя под статьей 100500 положительных коментов было?)
yudjin:
А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов
А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов
Ты себя и ещё пару чудаков 30% считаешь? Или это опять та История как у тебя под статьей 100500 положительных коментов было?)
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 12:01
Цитата:
Ну да, лоханулись с нарисованными процентами... оставили аграрную страну без аграрной партии в парламенте... теперь предлагает.... Раньше надо было думать!
Цитата:
А может для начала питание в школьных столовых сделать бесплатным, а то уголовники на полном пансионе содержатся, а на детей 300 тенге в день жалко.
Цитата:
Неее с областных надо начинать.
"Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов.
Ну да, лоханулись с нарисованными процентами... оставили аграрную страну без аграрной партии в парламенте... теперь предлагает.... Раньше надо было думать!
Цитата:
"Необходимо усилить государственный контроль и продумать эффективные механизмы обеспечения безопасности детей, предотвращения самоубийств и издевательств среди детей"
А может для начала питание в школьных столовых сделать бесплатным, а то уголовники на полном пансионе содержатся, а на детей 300 тенге в день жалко.
Цитата:
"Ещё один важный шаг – избрание акимов аулов.
Неее с областных надо начинать.
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 12:37
Цитата:
Если в парламенте не будет аграрной партии то кирдык аграриям?)
Странно,при союзе вообще одна партия была....хотя да кирдык был всем)Цитата:
Предлагаю чтобы уголовники сами за себя платили за обеды,выходили работали в городе а вечером в тюрьму)
yudjin:
оставили аграрную страну без аграрной партии в парламенте
оставили аграрную страну без аграрной партии в парламенте
Если в парламенте не будет аграрной партии то кирдык аграриям?)
Странно,при союзе вообще одна партия была....хотя да кирдык был всем)Цитата:
yudjin:
, а то уголовники на полном пансионе содержатся, а на детей 300 тенге в день жалко.
, а то уголовники на полном пансионе содержатся, а на детей 300 тенге в день жалко.
Предлагаю чтобы уголовники сами за себя платили за обеды,выходили работали в городе а вечером в тюрьму)
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 13:55
Цитата://до 5 процентов/
5% многовато, если учитывать РЕАЛЬНУЮ явку избирателей в 20-30% ( в будущем может и вообще упасть ), думаю 3% это достаточно.
Цитата://специального закона об омбудсмене.//
Зуб даю: наверное готовят место для своего родственика. Раньше было жайское место, и должность неактуальная и не прибыльная поэтому никакого закона и не было.
5% многовато, если учитывать РЕАЛЬНУЮ явку избирателей в 20-30% ( в будущем может и вообще упасть ), думаю 3% это достаточно.
Цитата://специального закона об омбудсмене.//
Зуб даю: наверное готовят место для своего родственика. Раньше было жайское место, и должность неактуальная и не прибыльная поэтому никакого закона и не было.
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