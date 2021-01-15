Отправлено: - 12:01

"Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов.

"Необходимо усилить государственный контроль и продумать эффективные механизмы обеспечения безопасности детей, предотвращения самоубийств и издевательств среди детей"

"Ещё один важный шаг – избрание акимов аулов.

Цитата:Ну да, лоханулись с нарисованными процентами... оставили аграрную страну без аграрной партии в парламенте... теперь предлагает.... Раньше надо было думать!Цитата:А может для начала питание в школьных столовых сделать бесплатным, а то уголовники на полном пансионе содержатся, а на детей 300 тенге в день жалко.Цитата:Неее с областных надо начинать.