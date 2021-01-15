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≡  ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40724
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:17
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ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7659
Re: ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму...
Отправлено: 15.01.21 - 10:17
#1
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Сервис работает я проверил,за 16 лет ударного капиталистического труда,я заработал аш 870 000тнг пенсионных,до порога снятия очень далеко.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:21
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Сервис работает я проверил,за 16 лет ударного капиталистического труда,я заработал аш 870 000тнг пенсионных,до порога снятия очень далеко.

Наверное среди форумчан ни одного не будет, кто под этот критерий попадает. Зато хаты уже подняли в цене на 13% из-за хайпа :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9924
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:24
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Нефига себе. У тебя аш 870 000. У меня еще меньше. А вот у моего товарища, у него за лям перевалило.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7659
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:35
#4
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Цитата:
maxsaf:
Зато хаты уже подняли в цене на 13% из-за хайпа

Квартиры действительно подорожали.
Я не знаю где тут логика,вроде пандемия многие остались без работы,а жильё дорожает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7659
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:39
#5
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Цитата:
Vit:
Нефига себе. У тебя аш 870 000.

да,аш 870000 и это при том ,что я старался как мог поменьше отдавать этим бездельникам.

[Исправлено: Добринцофф, 15.01.2021 - 10:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9897
ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Отправлено: 15.01.21 - 10:44
#6
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Цитата:
Vit:
Нефига себе. У тебя аш 870 000. У меня еще меньше. А вот у моего товарища, у него за лям перевалило.

Тююю... )) у меня за лям перевалило еще до отезда ;-)
Дарю :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1423
Re: ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму...
Отправлено: 15.01.21 - 13:40
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Квартиры действительно подорожали.


Думаю, это чисто спекулятивный ход: скоро на рынок жилья хлынет трилионые пенсионные и уже ОБЕСЦЕННЕНЫЕ деньги , которые Токаев разрешил снимать с ЕНПФ для покупки жилья и на лечение. И вот в предверии ожидании этих денег спекулянты от жилья и здравоохранения ЗАРАНЕЕ поднимают цены, для дополнительной маржи. К слову сказать, наверное там и спекулянты все будут СВОИ. Бишара и чужих там не будет. Кто только не кормиться от этих, пенсионных, денег, но только не сам будущий пенсионер.
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