Отправлено: - 10:45

maxsaf: Где документ передачи? Я хочу убедиться.

maxsaf:

Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.

таноми52:

До него не доходит! Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.

Цитата:Ищите,можете погремушку попросить,она любит рыться в документах чтобы в итоге доказать что оно всеровно не права)Цитата:Читайте только внимательно,вдумчиво,несколько раз,можно в слух,может босса попросите пусть вам все прочитают вслух,потом подумайте,минут 10-15 потом ещё раз перечитайте, может потом дойдет что и к чемуСеверный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?Хотя думаю тут одной читкой не обойдёмся,делаем по правку на мягко говоря ваше образование поэтому отсылаю вас ещё и...ну хотябы в Википедию,вам пока хватит и такого ресурса,посмотрите где северный Казахстан,где земли семереченского казачества,отдельно посмотрите где город Алматы находится потом опять посмотрите где северный Казахстан,именно северный ни Южный ни западный ни восточный а именно северный как в цитатеЦитата:Если мне два глупца а потом хоть три хоть четыре, будут доказывать мне что белое это чёрное то становится пятым глупцом в их ряду это не для меня)