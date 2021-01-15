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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:29
Цитата:
Где документ передачи? Я хочу убедиться.
Цитата:
И раньше умел
Цитата:
Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.
abaika95:
До 17 года царь а потом трудовой народ союзного Казахстана
До 17 года царь а потом трудовой народ союзного Казахстана
Где документ передачи? Я хочу убедиться.
Цитата:
abaika95:
что гуглить научились?
что гуглить научились?
И раньше умел
Цитата:
abaika95:
Или Царьград срочно обратно статью залил?)
Или Царьград срочно обратно статью залил?)
Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:32
До него не доходит!
Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.
Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:37
Цитата:
А я разницы между вами и Куатом не вижу
Цитата:
Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше
abaika95:
Во всем
Во всем
А я разницы между вами и Куатом не вижу
Цитата:
abaika95:
он ЗА казахский язык а вы против
он ЗА казахский язык а вы против
Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:40
Цитата:
Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте
abaika95:
от Божков
от Божков
Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:45
Цитата:
Ищите,можете погремушку попросить,она любит рыться в документах чтобы в итоге доказать что оно всеровно не права)
Цитата:
Читайте только внимательно,вдумчиво,несколько раз,можно в слух,может босса попросите пусть вам все прочитают вслух,потом подумайте,минут 10-15 потом ещё раз перечитайте, может потом дойдет что и к чему
Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?
Хотя думаю тут одной читкой не обойдёмся,делаем по правку на мягко говоря ваше образование поэтому отсылаю вас ещё и...ну хотябы в Википедию,вам пока хватит и такого ресурса,посмотрите где северный Казахстан,где земли семереченского казачества,отдельно посмотрите где город Алматы находится потом опять посмотрите где северный Казахстан,именно северный ни Южный ни западный ни восточный а именно северный как в цитате
Цитата:
Если мне два глупца а потом хоть три хоть четыре, будут доказывать мне что белое это чёрное то становится пятым глупцом в их ряду это не для меня)
maxsaf: Где документ передачи? Я хочу убедиться.
Ищите,можете погремушку попросить,она любит рыться в документах чтобы в итоге доказать что оно всеровно не права)
Цитата:
maxsaf:
Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.
Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.
Читайте только внимательно,вдумчиво,несколько раз,можно в слух,может босса попросите пусть вам все прочитают вслух,потом подумайте,минут 10-15 потом ещё раз перечитайте, может потом дойдет что и к чему
Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?
Хотя думаю тут одной читкой не обойдёмся,делаем по правку на мягко говоря ваше образование поэтому отсылаю вас ещё и...ну хотябы в Википедию,вам пока хватит и такого ресурса,посмотрите где северный Казахстан,где земли семереченского казачества,отдельно посмотрите где город Алматы находится потом опять посмотрите где северный Казахстан,именно северный ни Южный ни западный ни восточный а именно северный как в цитате
Цитата:
таноми52:
До него не доходит! Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.
До него не доходит! Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.
Если мне два глупца а потом хоть три хоть четыре, будут доказывать мне что белое это чёрное то становится пятым глупцом в их ряду это не для меня)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:46
Цитата:
Ну и ладно возьмите с полки пирожок)
Цитата:
Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости
Цитата:
Не лучше вас это да) одного поля...)
maxsaf:
А я разницы между вами и Куатом не вижу
А я разницы между вами и Куатом не вижу
Ну и ладно возьмите с полки пирожок)
Цитата:
maxsaf:
Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше
Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше
Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости
Цитата:
maxsaf:
Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте
Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте
Не лучше вас это да) одного поля...)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:01
Цитата:
Вы оказываетесь собственные слова обосновать и доказывать? Ну ладно, приму к сведению ))
Цитата:
По мнению Царьграда - была. Но жить они предпочитали на юге. Когда есть две квартиры - живешь в любой, какая нравится. Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами. Я думаю, что Никонов и царьград именно это пытаются до вас лично донести
abaika95:
Ищите,можете погремушку попросить
Ищите,можете погремушку попросить
Вы оказываетесь собственные слова обосновать и доказывать? Ну ладно, приму к сведению ))
Цитата:
abaika95:
Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном
Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном
По мнению Царьграда - была. Но жить они предпочитали на юге. Когда есть две квартиры - живешь в любой, какая нравится. Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами. Я думаю, что Никонов и царьград именно это пытаются до вас лично донести
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:04
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
подтверждение того что у сотрудника набор слов,
повторяющихся постоянно, независимо от темы..
задача понятна, пометить каждый пост, не более.
а что там вякнуть это дело десятое.
abaika95:
Ищите,можете погремушку попросить,
Ищите,можете погремушку попросить,
Цитата:
abaika95:
Читайте только внимательно,вдумчиво,
Читайте только внимательно,вдумчиво,
Цитата:
abaika95:
Не это для вас поуеховших чтобы скучно
Не это для вас поуеховших чтобы скучно
Цитата:
abaika95:
Не лучше вас это да) одного поля...)
Не лучше вас это да) одного поля...)
подтверждение того что у сотрудника набор слов,
повторяющихся постоянно, независимо от темы..
задача понятна, пометить каждый пост, не более.
а что там вякнуть это дело десятое.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:05
Цитата:
Ну вот и отлично!
abaika95:
Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости
Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости
Ну вот и отлично!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:06
Цитата:
Вот вообще самый разгромный его камент, просто пушка:
Цитата:
Я теперь в себя после такого хука буду неделю приходить
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:08]
alex_60:
Вот вообще самый разгромный его камент, просто пушка:
Цитата:
abaika95:
Ну и ладно возьмите с полки пирожок)
Ну и ладно возьмите с полки пирожок)
Я теперь в себя после такого хука буду неделю приходить
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:08]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:12
Цитата:
да, это вообще...самый сильный..
универсален как ответ на абсолютно любой пост..
maxsaf:
самый разгромный его камент, просто пушка:
самый разгромный его камент, просто пушка:
да, это вообще...самый сильный..
универсален как ответ на абсолютно любой пост..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:19
Цитата:
А у его соратников из тильмайдана такие же по силе аргументы. Когда кто-то с ними пытается спорить, почему они хотят лишить русский язык официального статуса, они отвечают: потому что страна называется Казахстан, ну и по их логике язык должен остаться один - казахский. Занавес. А за аргумент типа Канада - значит канадский язык, там начинаются угрозы физической расправой, потому что оказывается интелектуальный бой закончился еще на первом аргументе
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:20]
alex_60:
да, это вообще...самый сильный..
да, это вообще...самый сильный..
А у его соратников из тильмайдана такие же по силе аргументы. Когда кто-то с ними пытается спорить, почему они хотят лишить русский язык официального статуса, они отвечают: потому что страна называется Казахстан, ну и по их логике язык должен остаться один - казахский. Занавес. А за аргумент типа Канада - значит канадский язык, там начинаются угрозы физической расправой, потому что оказывается интелектуальный бой закончился еще на первом аргументе
[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:20]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:39
Во флуде невиданное извращение
Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу)
Надеюсь до постельных сцен не дойдет)
Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу)
Надеюсь до постельных сцен не дойдет)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:46
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:48
maxsaf:
Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были. А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.
Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были. А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.
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