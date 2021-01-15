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≡ Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40722
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 10:55
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести графу "Против всех" в избирательный бюллетень и снизить порог для прохождения партий в Мажилис по результатам парламентских выборов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 10:55
#1
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Цитата:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести графу "Против всех"

Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10461
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:30
#2
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//"Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов.//

до трех надо бы.
пусть хоть по одному человеку
от непрошедших партий присутствуют.
жалко что-ли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:32
#3
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Цитата:
"Ещё один важный шаг – избрание акимов аулов

Все таки села аулами решили называть? А Акрос вроде говорил, что это так, пиар, еще ниче не решено. Видимо втайне от Акроса решили, втихаря :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10461
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:39
#4
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//в новые составы Мажилиса и маслихатов вошли порядочные люди.//

понятие порядочность включает в себя много признаков.
некоторые из них-
Берет ответственность за свои поступки.
Для них потребности других людей – превыше собственных.
Всегда придут на помощь.
Они честны во всем, даже в мелочах.
Они скромны.
Всегда признают свои ошибки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10461
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:41
#5
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Цитата:
maxsaf:
Все таки села аулами решили называть?


да нет,наверное в аулах будут акимов выбирать,
а в селах пока нет.
будут назначать.
состав населения разный.
хотя нет , тут и про сельских акимов есть
///сообщил, что вслед за выборами сельских акимов///

[Исправлено: alex_60, 15.01.2021 - 11:43]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7122
Re: Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:48
#6
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Цитата:
бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех"

Что уже после драки мандатами размахивать?
До выборов надо было делать... Почти два года для этого было...
А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов.

Цитата:
maxsaf:
Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней

ну-да, ну-да...

Он периодически предлагает, не подумавши и не заглянув в законы, а потом на попятную... Так уже было с громким заявление по поводу работы чиновников в официальные праздники, а потом...бац... не влезает это ни в какие законные ворота... и забыли быстро инициативу.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6591
Какие реформы предложил Токаев, выступая в Парламенте?
Отправлено: 15.01.21 - 11:52
#7
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