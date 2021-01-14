Цитата:
Анатолий Сальник:
По Вашей просьбе Вас не устраивала инфа из двух источников. Теперь из третьего
Из каких из двух? Вы привели один источник в котором цитата не подтверждается ни одним публичным выступлением) вы в источниковедение вообще умеете?
Цитата:
Анатолий Сальник:
Пока Вы единственный, который считает позитивной деятельность Горбатого.
Прошу цитату где я считаю что горбатый занимался позитивной дейтельностью)
Цитата:
Анатолий Сальник:
Однако Союз развалили и персональную ответственность никто не отменял. Назовите своего автора развала страны.
Римская империя развалилась кто виноват?
Британская,французская,испанская империи развалились кто конкретно виноват?
Российская империя развалилась кто виноват? Николашка? Керенский? Революционеры? Или Александр 2 которого взорвали? А может декабристы они же первые выступили?) Эдак можно автора развала союза и в Сталине найти,ушел не подготовив себе нормального приемника от чего потом все и покатилось не туда
Валить все на одного человека мягко говоря глупо,Горбачев это система,и если он что-то сделал и система не воспротивилась этому,значит сверху до низу все было гнилое уже)