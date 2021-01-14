Отправлено: - 11:37

Анатолий Сальник:

По Вашей просьбе Вас не устраивала инфа из двух источников. Теперь из третьего

Анатолий Сальник:

Пока Вы единственный, который считает позитивной деятельность Горбатого.

Анатолий Сальник:

Однако Союз развалили и персональную ответственность никто не отменял. Назовите своего автора развала страны.

Цитата:Из каких из двух? Вы привели один источник в котором цитата не подтверждается ни одним публичным выступлением) вы в источниковедение вообще умеете?Цитата:Прошу цитату где я считаю что горбатый занимался позитивной дейтельностью)Цитата:Римская империя развалилась кто виноват?Британская,французская,испанская империи развалились кто конкретно виноват?Российская империя развалилась кто виноват? Николашка? Керенский? Революционеры? Или Александр 2 которого взорвали? А может декабристы они же первые выступили?) Эдак можно автора развала союза и в Сталине найти,ушел не подготовив себе нормального приемника от чего потом все и покатилось не тудаВалить все на одного человека мягко говоря глупо,Горбачев это система,и если он что-то сделал и система не воспротивилась этому,значит сверху до низу все было гнилое уже)