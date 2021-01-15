Отправлено: - 11:48

бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех"

maxsaf:

Юджин, президент принял во внимание ваши коментарии по поводу бюллетеней

Цитата:Что уже после драки мандатами размахивать?До выборов надо было делать... Почти два года для этого было...А сейчас увидели, что процентов 30 людей были против всех этих филькиных одобрямсов.Цитата:ну-да, ну-да...Он периодически предлагает, не подумавши и не заглянув в законы, а потом на попятную... Так уже было с громким заявление по поводу работы чиновников в официальные праздники, а потом...бац... не влезает это ни в какие законные ворота... и забыли быстро инициативу.