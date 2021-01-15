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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 25 из 26«1...23242526»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:29
#361
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Цитата:
abaika95:
До 17 года царь а потом трудовой народ союзного Казахстана

Где документ передачи? Я хочу убедиться.

Цитата:
abaika95:
что гуглить научились?

И раньше умел

Цитата:
abaika95:
Или Царьград срочно обратно статью залил?)

Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:32
#362
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До него не доходит!
Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:37
#363
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Цитата:
abaika95:
Во всем

А я разницы между вами и Куатом не вижу

Цитата:
abaika95:
он ЗА казахский язык а вы против

Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:40
#364
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Цитата:
abaika95:
от Божков

Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте ;-)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:45
#365
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Цитата:
maxsaf: Где документ передачи? Я хочу убедиться.

Ищите,можете погремушку попросить,она любит рыться в документах чтобы в итоге доказать что оно всеровно не права)
Цитата:
maxsaf:
Статья на месте, где и была, но в ней нет такого, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане. Нет и не было.

Читайте только внимательно,вдумчиво,несколько раз,можно в слух,может босса попросите пусть вам все прочитают вслух,потом подумайте,минут 10-15 потом ещё раз перечитайте, может потом дойдет что и к чему
Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?
Хотя думаю тут одной читкой не обойдёмся,делаем по правку на мягко говоря ваше образование поэтому отсылаю вас ещё и...ну хотябы в Википедию,вам пока хватит и такого ресурса,посмотрите где северный Казахстан,где земли семереченского казачества,отдельно посмотрите где город Алматы находится потом опять посмотрите где северный Казахстан,именно северный ни Южный ни западный ни восточный а именно северный как в цитате
Цитата:
таноми52:
До него не доходит! Ослеплён самоосознанием своих, якобы, превосходства, эрудиции и пр.

Если мне два глупца а потом хоть три хоть четыре, будут доказывать мне что белое это чёрное то становится пятым глупцом в их ряду это не для меня)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 10:46
#366
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Цитата:
maxsaf:
А я разницы между вами и Куатом не вижу

Ну и ладно возьмите с полки пирожок)
Цитата:
maxsaf:
Ваше правительство заседания на русском языке проводят, им наверное тоже русский нравится чуточку больше

Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости
Цитата:
maxsaf:
Куатовские коментаторы не намного лучше, уж поверьте

Не лучше вас это да) одного поля...)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:01
#367
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Цитата:
abaika95:
Ищите,можете погремушку попросить

Вы оказываетесь собственные слова обосновать и доказывать? Ну ладно, приму к сведению ))


Цитата:
abaika95:
Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном

По мнению Царьграда - была. Но жить они предпочитали на юге. Когда есть две квартиры - живешь в любой, какая нравится. Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами. Я думаю, что Никонов и царьград именно это пытаются до вас лично донести :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:04
#368
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Цитата:
abaika95:
Ищите,можете погремушку попросить,

Цитата:
abaika95:
Читайте только внимательно,вдумчиво,

Цитата:
abaika95:
Не это для вас поуеховших чтобы скучно

Цитата:
abaika95:
Не лучше вас это да) одного поля...)


подтверждение того что у сотрудника набор слов,
повторяющихся постоянно, независимо от темы..
задача понятна, пометить каждый пост, не более.
а что там вякнуть это дело десятое.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:05
#369
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Цитата:
abaika95:
Не это для вас поуеховших чтобы скучно небыло пообсуждать наши новости

Ну вот и отлично! :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:06
#370
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Цитата:
alex_60:

Вот вообще самый разгромный его камент, просто пушка:

Цитата:
abaika95:
Ну и ладно возьмите с полки пирожок)


Я теперь в себя после такого хука буду неделю приходить :lol: 8-)

[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:12
#371
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Цитата:
maxsaf:
самый разгромный его камент, просто пушка:


да, это вообще...самый сильный..
универсален как ответ на абсолютно любой пост..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:19
#372
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Цитата:
alex_60:
да, это вообще...самый сильный..

А у его соратников из тильмайдана такие же по силе аргументы. Когда кто-то с ними пытается спорить, почему они хотят лишить русский язык официального статуса, они отвечают: потому что страна называется Казахстан, ну и по их логике язык должен остаться один - казахский. Занавес. А за аргумент типа Канада - значит канадский язык, там начинаются угрозы физической расправой, потому что оказывается интелектуальный бой закончился еще на первом аргументе :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.01.2021 - 11:20]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:39
#373
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Во флуде невиданное извращение
Облизывают мужчики друг друга на почве нелюбви к третьему лицу)
Надеюсь до постельных сцен не дойдет)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:46
#374
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 11:48
#375
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maxsaf:
Северная квартира семиреченские казаков не была заселена никем, ни владельцами, ни квартирантами
Ну не то чтобы не заселена - на этих территориях летовки были. А вот то что границы были не обозначены (хотя бы военными укреплениями - это да.
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