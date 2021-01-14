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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:51
#331
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Цитата:
abaika95:
я буду на коне

Я надеюсь, это образное выражение, или мне его дословно воспринимать? Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:58
#332
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Цитата:
abaika95:
вашей родне придется туго

Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 22:45
#333
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Цитата:
maxsaf:
Оттопырил. Зашел. Нет там того что вы говорите. Официально обвиняю вас в брехне голимой. Оправдывайтесь, ваш ход

Куда мне оправдываться перед тобой?) Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь) пальчик можешь больше не оттопыривать,заверни обратно)
Цитата:
maxsaf:
Признаете, что такая смена собственника была?

Собственника чего? Царского Кресла? Ну да сидел русский (немец) царь а на его место пришли,мордвин,два еврея и грузин (интернационалисты)и начали проводить политику что русские цари захватчики порабатили все народы вокруг,деспоты они были и сатрапы а теперь все народы будут идти к светлому будещему вместе!! А русские которые образованные были (дворяне) как обиделись и как уехали толпой за границу) так и построили мы Союз из кучи народов коим раньше права голоса даже не давали) а потом всех Сталин убил,лично) вам всю историю рассказать? как было,мало ли вижу вы уроки истории прогуливали
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 22:56
#334
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Цитата:
abaika95: Не понимаю зачем ты переехал в Канаду

Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго ))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:01
#335
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Цитата:
maxsaf:
Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"?

Ну вот что-то вы умеете гуглить и находить а что-то в упор не видите) лицемерие и отвага?)
Цитата:
maxsaf:
Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.

Вы тут причем вы гражданин Канады и если вам даже кто-нибудь угрожал бы,то всервоно смысла это не имеет) нет это прогноз
Обычно,это я вам откроют секрет,если в государстве происходит разлад политической системы то страдают все,особенно пенсионеры) а зная постсоветский менталитет по событиям Таджикистана,Чечни и Азербайджана с Украиной то страдать сначала будет определенная часть населения,это не угроза это сухая правда жизни и логика гражданского противостояния,я наступления этого момента не очень хочу,точнее совсем не хочу,а вы сидя в Канаде по всей видимости хотите.....
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:04
#336
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Цитата:
maxsaf:
Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго

При этом вы уехали а родственники остались) логично) и да страшнее будет когда куат Ахмет окажется на коне я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:06
#337
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Завтра послание президента
Думаю будет в 11 или 12 дня
Надеюсь послание будет всей части населения
А не определенной как было с последней статьей
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:36
#338
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Цитата:
abaika95:
Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь

Просто нет на сайте того, о чем вы говорите. И в том отрывке, что вы процитировали -тоже нет. Царьград не утверждал, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане, вы занимаетесь искажение фактов ;-) Как в народе говорят - врете :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:38
#339
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Цитата:
abaika95:
я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята

Да ладно))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:40
#340
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Цитата:
abaika95:
особенно пенсионеры

Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:45
#341
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Цитата:
abaika95: А при твоих способностях фейс то не сильно и нужен)
А у вас разве ценят за способности? :lol: Вы, помнится, говорили, что надо или петь уметь или танцевать, чтобы вернуться, айтишников у вас - хватает и так)) цитату надо, или сами вспомните?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:49
#342
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Цитата:
maxsaf: Просто нет на сайте того, о чем вы говорите. И в том отрывке, что вы процитировали -тоже нет.

Я очень терпелив и при этом к сожалению благороден) даю вам последний шанс не выглядить глупо и лицемерно
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)

Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)? Разве не все старейшие города на этой земле построили русские, благодаря которым вчерашние кочевники получили промышленность, грамотность, культуру, национальную интеллигенцию и (пардон!) научились мыться? Возможно, эти факты и ущемляют чью-то излишне чувствительную "национальную гордость", но факт есть факт…
Цитата:
maxsaf:
Да ладно

Да во так,я не делю людей на нации,я делю по убеждениям и способностям к адекватной объективности)
Цитата:
maxsaf:
Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит

Ну так в случае чего и наши не будут страдать,если пустят кончено куда-нибудь,некоторые пенсионеры так и остались под завалами а другие на границе в лагерях беженцев.Хотите такой доли для своей родни?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:51
#343
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Цитата:
maxsaf:
айтишников у вас - хватает и так

А я сейчас не про ваши айтишные способности говорил) у вас и другие судя по комментам есть) или вы не поняли о чем я?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:56
#344
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Цитата:
abaika95:
Собственника чего?

Предыдущего собственника земли в границах современного Казахстана

[Исправлено: maxsaf, 14.01.2021 - 23:57]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 00:05
#345
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Цитата:
abaika95:
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)

Ну и где в этом отрывке сказано, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане? Я лично в упор не вижу. Вы снова путаете собственника квартиры с жильцом? :lol:
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