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≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев в декабре 2020 года заявил:...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40720
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в декабре 2020 года заявил:...
Отправлено: 14.01.21 - 17:33
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев в декабре 2020 года заявил: «Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы». Считаете ли вы прошедшие в Казахстане выборы в мажилис и маслихаты прозрачными и справедливыми?
Результаты опроса

Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
496
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев в декабре 2020 года заявил:...
Отправлено: 14.01.21 - 17:33
#1
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Мне прям интересно посмотреть в глаза людям, что тыкнули первые две строчки. Или бюджетники или ..."сиди, я сам открою" =) :lol: 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9876
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев в декабре 2020 года заявил:...
Отправлено: 15.01.21 - 00:00
#2
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По этому опросу примерно видно, какая партия сколько процентов набрала :lol:
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