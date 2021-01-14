Отправлено: - 22:45

maxsaf:

Оттопырил. Зашел. Нет там того что вы говорите. Официально обвиняю вас в брехне голимой. Оправдывайтесь, ваш ход

maxsaf:

Признаете, что такая смена собственника была?

Цитата:Куда мне оправдываться перед тобой?) Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь) пальчик можешь больше не оттопыривать,заверни обратно)Цитата:Собственника чего? Царского Кресла? Ну да сидел русский (немец) царь а на его место пришли,мордвин,два еврея и грузин (интернационалисты)и начали проводить политику что русские цари захватчики порабатили все народы вокруг,деспоты они были и сатрапы а теперь все народы будут идти к светлому будещему вместе!! А русские которые образованные были (дворяне) как обиделись и как уехали толпой за границу) так и построили мы Союз из кучи народов коим раньше права голоса даже не давали) а потом всех Сталин убил,лично) вам всю историю рассказать? как было,мало ли вижу вы уроки истории прогуливали