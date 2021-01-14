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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:51
Цитата:
Я надеюсь, это образное выражение, или мне его дословно воспринимать? Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"?
abaika95:
я буду на коне
я буду на коне
Я надеюсь, это образное выражение, или мне его дословно воспринимать? Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:58
Цитата:
Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.
abaika95:
вашей родне придется туго
вашей родне придется туго
Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 22:45
Цитата:
Куда мне оправдываться перед тобой?) Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь) пальчик можешь больше не оттопыривать,заверни обратно)
Цитата:
Собственника чего? Царского Кресла? Ну да сидел русский (немец) царь а на его место пришли,мордвин,два еврея и грузин (интернационалисты)и начали проводить политику что русские цари захватчики порабатили все народы вокруг,деспоты они были и сатрапы а теперь все народы будут идти к светлому будещему вместе!! А русские которые образованные были (дворяне) как обиделись и как уехали толпой за границу) так и построили мы Союз из кучи народов коим раньше права голоса даже не давали) а потом всех Сталин убил,лично) вам всю историю рассказать? как было,мало ли вижу вы уроки истории прогуливали
maxsaf:
Оттопырил. Зашел. Нет там того что вы говорите. Официально обвиняю вас в брехне голимой. Оправдывайтесь, ваш ход
Оттопырил. Зашел. Нет там того что вы говорите. Официально обвиняю вас в брехне голимой. Оправдывайтесь, ваш ход
Куда мне оправдываться перед тобой?) Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь) пальчик можешь больше не оттопыривать,заверни обратно)
Цитата:
maxsaf:
Признаете, что такая смена собственника была?
Признаете, что такая смена собственника была?
Собственника чего? Царского Кресла? Ну да сидел русский (немец) царь а на его место пришли,мордвин,два еврея и грузин (интернационалисты)и начали проводить политику что русские цари захватчики порабатили все народы вокруг,деспоты они были и сатрапы а теперь все народы будут идти к светлому будещему вместе!! А русские которые образованные были (дворяне) как обиделись и как уехали толпой за границу) так и построили мы Союз из кучи народов коим раньше права голоса даже не давали) а потом всех Сталин убил,лично) вам всю историю рассказать? как было,мало ли вижу вы уроки истории прогуливали
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 22:56
Цитата:
Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго ))
abaika95: Не понимаю зачем ты переехал в Канаду
Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:01
Цитата:
Ну вот что-то вы умеете гуглить и находить а что-то в упор не видите) лицемерие и отвага?)
Цитата:
Вы тут причем вы гражданин Канады и если вам даже кто-нибудь угрожал бы,то всервоно смысла это не имеет) нет это прогноз
Обычно,это я вам откроют секрет,если в государстве происходит разлад политической системы то страдают все,особенно пенсионеры) а зная постсоветский менталитет по событиям Таджикистана,Чечни и Азербайджана с Украиной то страдать сначала будет определенная часть населения,это не угроза это сухая правда жизни и логика гражданского противостояния,я наступления этого момента не очень хочу,точнее совсем не хочу,а вы сидя в Канаде по всей видимости хотите.....
maxsaf:
Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"?
Просто тут недавно джигиты на конях весь ютуб обскакали. Человек 20-30. Они так хотели Никонова напугать, или "Кинжалы" с "Тополями"?
Ну вот что-то вы умеете гуглить и находить а что-то в упор не видите) лицемерие и отвага?)
Цитата:
maxsaf:
Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.
Этот момент я тоже не совсем понял. Это угроза одних граждан страны другим гражданам той же страны? Поясните, чтобы не было недопонимания.
Вы тут причем вы гражданин Канады и если вам даже кто-нибудь угрожал бы,то всервоно смысла это не имеет) нет это прогноз
Обычно,это я вам откроют секрет,если в государстве происходит разлад политической системы то страдают все,особенно пенсионеры) а зная постсоветский менталитет по событиям Таджикистана,Чечни и Азербайджана с Украиной то страдать сначала будет определенная часть населения,это не угроза это сухая правда жизни и логика гражданского противостояния,я наступления этого момента не очень хочу,точнее совсем не хочу,а вы сидя в Канаде по всей видимости хотите.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:04
Цитата:
При этом вы уехали а родственники остались) логично) и да страшнее будет когда куат Ахмет окажется на коне я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята
maxsaf:
Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго
Не стал дожидаться, когда вы окажетесь на коне, а мне и моим родственникам прийдется туго
При этом вы уехали а родственники остались) логично) и да страшнее будет когда куат Ахмет окажется на коне я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:06
Завтра послание президента
Думаю будет в 11 или 12 дня
Надеюсь послание будет всей части населения
А не определенной как было с последней статьей
Думаю будет в 11 или 12 дня
Надеюсь послание будет всей части населения
А не определенной как было с последней статьей
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:36
Цитата:
Просто нет на сайте того, о чем вы говорите. И в том отрывке, что вы процитировали -тоже нет. Царьград не утверждал, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане, вы занимаетесь искажение фактов Как в народе говорят - врете
abaika95:
Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь
Просто делаю вывод ты на сайте не умеешь вводить поиск и даже элементарно гуглить не умеешь
Просто нет на сайте того, о чем вы говорите. И в том отрывке, что вы процитировали -тоже нет. Царьград не утверждал, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане, вы занимаетесь искажение фактов Как в народе говорят - врете
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:38
Цитата:
Да ладно))
abaika95:
я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята
я то интернационалист в тех ещё старых понятиях) а вот Куат и КО совсем другие ребята
Да ладно))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:40
Цитата:
Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит
abaika95:
особенно пенсионеры
особенно пенсионеры
Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:45
Цитата:
abaika95: А при твоих способностях фейс то не сильно и нужен)А у вас разве ценят за способности? Вы, помнится, говорили, что надо или петь уметь или танцевать, чтобы вернуться, айтишников у вас - хватает и так)) цитату надо, или сами вспомните?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:49
Цитата:
Я очень терпелив и при этом к сожалению благороден) даю вам последний шанс не выглядить глупо и лицемерно
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)
Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)? Разве не все старейшие города на этой земле построили русские, благодаря которым вчерашние кочевники получили промышленность, грамотность, культуру, национальную интеллигенцию и (пардон!) научились мыться? Возможно, эти факты и ущемляют чью-то излишне чувствительную "национальную гордость", но факт есть факт…
Цитата:
Да во так,я не делю людей на нации,я делю по убеждениям и способностям к адекватной объективности)
Цитата:
Ну так в случае чего и наши не будут страдать,если пустят кончено куда-нибудь,некоторые пенсионеры так и остались под завалами а другие на границе в лагерях беженцев.Хотите такой доли для своей родни?
maxsaf: Просто нет на сайте того, о чем вы говорите. И в том отрывке, что вы процитировали -тоже нет.
Я очень терпелив и при этом к сожалению благороден) даю вам последний шанс не выглядить глупо и лицемерно
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)
Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)? Разве не все старейшие города на этой земле построили русские, благодаря которым вчерашние кочевники получили промышленность, грамотность, культуру, национальную интеллигенцию и (пардон!) научились мыться? Возможно, эти факты и ущемляют чью-то излишне чувствительную "национальную гордость", но факт есть факт…
Цитата:
maxsaf:
Да ладно
Да ладно
Да во так,я не делю людей на нации,я делю по убеждениям и способностям к адекватной объективности)
Цитата:
maxsaf:
Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит
Сирийский пенсионеры не все страдают. Некоторые в Германии уже, живут на пособия, и нет у них никаких проблем) спросите Дракона, он подтвердит
Ну так в случае чего и наши не будут страдать,если пустят кончено куда-нибудь,некоторые пенсионеры так и остались под завалами а другие на границе в лагерях беженцев.Хотите такой доли для своей родни?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:51
Цитата:
А я сейчас не про ваши айтишные способности говорил) у вас и другие судя по комментам есть) или вы не поняли о чем я?)
maxsaf:
айтишников у вас - хватает и так
айтишников у вас - хватает и так
А я сейчас не про ваши айтишные способности говорил) у вас и другие судя по комментам есть) или вы не поняли о чем я?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 23:56
Цитата:
Предыдущего собственника земли в границах современного Казахстана
[Исправлено: maxsaf, 14.01.2021 - 23:57]
abaika95:
Собственника чего?
Собственника чего?
Предыдущего собственника земли в границах современного Казахстана
[Исправлено: maxsaf, 14.01.2021 - 23:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 00:05
Цитата:
Ну и где в этом отрывке сказано, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане? Я лично в упор не вижу. Вы снова путаете собственника квартиры с жильцом?
abaika95:
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)
Загуглите этот отрывок,просто копируете и вводите в поисковик)
Ну и где в этом отрывке сказано, что семиреченские казаки жили в северном Казахстане? Я лично в упор не вижу. Вы снова путаете собственника квартиры с жильцом?
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