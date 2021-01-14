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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40720
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
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Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:47
#15
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Цитата:
abaika95:
Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной

Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР. Предатель. Первые миллионные кражи - от его семейки (следователь - мой папаня)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2172
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:56
#16
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Анатолий Сальник:


Анатоль, лучше потратьте время на публикации в МИРТЕСЕН, а не на ответы Недорослю.
Согласна там с Вашим мнением о современных профсоюзах...
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:05
#17
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Цитата:
таноми52:
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю

Спасибо за добрые слова. Удачи Вам!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9864
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:10
#18
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Цитата:
alex_60:
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.

Это сразу в цитаты, блеск :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9864
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:11
#19
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Цитата:
alex_60:
ради этого парнишки-памятника похоже.

Алекс прям жжет сегодня :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9864
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:19
#20
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Цитата:
Поэтому я всякий раз плотно закрывал один из участков непрерывным наблюдением за всеми этапами голосования и каждый раз убеждался, что имею дело с «наперсточниками» в лице избирательной комиссии.

Я к выборам всегда относился как к выступлению фокусников. Толпы зрителей (это наблюдатели) приходят раз за разом посмотреть, как их опять обведут вокруг пальца. Ничего не понимая, с восторженные и одураченные, они идут туда снова и снова. И только второй профессиональный фокусник-разоблачитель сидя где-то с краю, видит все, знает все, и ничему не удивляется. Перед походом на выборы в качестве наблюдателя рекомендую посмотреть парочку художественных фильмов про фокусников и разоблачения. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:25
#21
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Цитата:
Анатолий Сальник:
Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР.

Источник данных домыслов пожалуйста,только чур Рен ТВ и скабееву не приводить,желательно по объективнее)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:29
#22
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Цитата:
alex_60:
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.

Ну так можно сказать о любом поуеховшем,юджине и конечно же.......о тебе) но я тебе разрешаю,пиши)
Цитата:
Анатолий Сальник:
Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные

Как можно увидеть конкретику там где ничего нет?) я же не современный кинокритик который с умным видом может увидеть смысл (когда надо) даже в "трансформерах"
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:37
#23
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Цитата:
maxsaf:
Это сразу в цитаты, блеск

Цитата:
maxsaf:
Алекс прям жжет сегодня

Не понимаю зачем ты переехал в Канаду при таких...экхм...способностях?)
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9864
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:51
#24
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Цитата:
abaika95:
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)

Мож фейсом не вышел? :-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 23:09
#25
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Цитата:
maxsaf:
Мож фейсом не вышел?

А при твоих способностях фейс то не сильно и нужен)
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