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Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40720
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:47
Цитата:
Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР. Предатель. Первые миллионные кражи - от его семейки (следователь - мой папаня)
abaika95:
Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной
Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной
Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР. Предатель. Первые миллионные кражи - от его семейки (следователь - мой папаня)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2172
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:56
Анатолий Сальник:
Анатоль, лучше потратьте время на публикации в МИРТЕСЕН, а не на ответы Недорослю.
Согласна там с Вашим мнением о современных профсоюзах...
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю
Анатоль, лучше потратьте время на публикации в МИРТЕСЕН, а не на ответы Недорослю.
Согласна там с Вашим мнением о современных профсоюзах...
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:05
Цитата:
Спасибо за добрые слова. Удачи Вам!
таноми52:
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю
Участвовать в обсуждениях не могу, но отслеживаю
Спасибо за добрые слова. Удачи Вам!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:10
Цитата:
Это сразу в цитаты, блеск
alex_60:
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
Это сразу в цитаты, блеск
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:11
Цитата:
Алекс прям жжет сегодня
alex_60:
ради этого парнишки-памятника похоже.
ради этого парнишки-памятника похоже.
Алекс прям жжет сегодня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:19
Цитата:
Я к выборам всегда относился как к выступлению фокусников. Толпы зрителей (это наблюдатели) приходят раз за разом посмотреть, как их опять обведут вокруг пальца. Ничего не понимая, с восторженные и одураченные, они идут туда снова и снова. И только второй профессиональный фокусник-разоблачитель сидя где-то с краю, видит все, знает все, и ничему не удивляется. Перед походом на выборы в качестве наблюдателя рекомендую посмотреть парочку художественных фильмов про фокусников и разоблачения.
Поэтому я всякий раз плотно закрывал один из участков непрерывным наблюдением за всеми этапами голосования и каждый раз убеждался, что имею дело с «наперсточниками» в лице избирательной комиссии.
Я к выборам всегда относился как к выступлению фокусников. Толпы зрителей (это наблюдатели) приходят раз за разом посмотреть, как их опять обведут вокруг пальца. Ничего не понимая, с восторженные и одураченные, они идут туда снова и снова. И только второй профессиональный фокусник-разоблачитель сидя где-то с краю, видит все, знает все, и ничему не удивляется. Перед походом на выборы в качестве наблюдателя рекомендую посмотреть парочку художественных фильмов про фокусников и разоблачения.
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:25
Цитата:
Источник данных домыслов пожалуйста,только чур Рен ТВ и скабееву не приводить,желательно по объективнее)
Анатолий Сальник:
Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР.
Вы научите. Горбатого заметили в молодости ЦРУ. Продвигали до вершин власти. Он исполнитель США против СССР.
Источник данных домыслов пожалуйста,только чур Рен ТВ и скабееву не приводить,желательно по объективнее)
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:29
Цитата:
Ну так можно сказать о любом поуеховшем,юджине и конечно же.......о тебе) но я тебе разрешаю,пиши)
Цитата:
Как можно увидеть конкретику там где ничего нет?) я же не современный кинокритик который с умным видом может увидеть смысл (когда надо) даже в "трансформерах"
alex_60:
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
ты даже можешь комментарии не писать. просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
Ну так можно сказать о любом поуеховшем,юджине и конечно же.......о тебе) но я тебе разрешаю,пиши)
Цитата:
Анатолий Сальник:
Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные
Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные
Как можно увидеть конкретику там где ничего нет?) я же не современный кинокритик который с умным видом может увидеть смысл (когда надо) даже в "трансформерах"
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:37
Цитата:
Цитата:
Не понимаю зачем ты переехал в Канаду при таких...экхм...способностях?)
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)
maxsaf:
Это сразу в цитаты, блеск
Это сразу в цитаты, блеск
Цитата:
maxsaf:
Алекс прям жжет сегодня
Алекс прям жжет сегодня
Не понимаю зачем ты переехал в Канаду при таких...экхм...способностях?)
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 22:51
Цитата:
Мож фейсом не вышел?
abaika95:
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)
Ты бы тут уже должность хорошую занимал)
Мож фейсом не вышел?
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 23:09
Цитата:
А при твоих способностях фейс то не сильно и нужен)
maxsaf:
Мож фейсом не вышел?
Мож фейсом не вышел?
А при твоих способностях фейс то не сильно и нужен)
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