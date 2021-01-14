Отправлено: - 22:19

Поэтому я всякий раз плотно закрывал один из участков непрерывным наблюдением за всеми этапами голосования и каждый раз убеждался, что имею дело с «наперсточниками» в лице избирательной комиссии.

Цитата:Я к выборам всегда относился как к выступлению фокусников. Толпы зрителей (это наблюдатели) приходят раз за разом посмотреть, как их опять обведут вокруг пальца. Ничего не понимая, с восторженные и одураченные, они идут туда снова и снова. И только второй профессиональный фокусник-разоблачитель сидя где-то с краю, видит все, знает все, и ничему не удивляется. Перед походом на выборы в качестве наблюдателя рекомендую посмотреть парочку художественных фильмов про фокусников и разоблачения.