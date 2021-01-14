Украинские вареники - блюдо изрядно мифологизированное. И даже экранизированное - вспомните гоголевского Пацюка, который в кинофильме взглядом купал вареники в сметане и силой мысли отправлял себе в ненасытную утробу. Да так, что зрители облизывались. Как думаете, с чем были те вареники, если считать их настоящими украинскими? Читать статью
//я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом измельчаю будущую начинку мясорубкой. Беру кусочек сала, режу на мелкие кубики, вытапливаю шкварки, убираю их со сковороды, довожу на смальце до мягкости и прозрачности мелко покрошенный репчатый лук. Завершающий этап: вываливаю к луку молотые потрошки, перчу и немного обжариваю все вместе. Даю остыть. Пробую. И добавляю немного соевого соуса или соуса терияки.//
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?
Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира. Благодаря разнообразию превосходных блюд и их высоким вкусовым качествам она получила распространение далеко за пределами Украины. Некоторые блюда, например борщи и вареники, давно вошли в меню международной кухни.
юля елиссева: Поведай о гастрономическом богатстве своей национальной кухни. А то кроме беша да баурсаков в гостях у автохтонов ничем больше не кормят.
После выхода Бората один известный блогер, Таниберген вроде, пошел в какой-то казахстанский ресторан или кафе, не важно. Ну и на камеру стал нахваливать кухню, видео есть на ютубе. Прикольно так рассказывал: это блюдо называется так, очень вкусно, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а узбекское. А это блюдо называется так, вкуснятина, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а уйгурское. И так весь ролик.
юля елиссева: Называй тогда уже просто Цезарем, Юлием Цезарем, если воистину веруешь что сей аккаунт принадлежит лицу мужского пола.
Хорошо буду назвать тебя салатом,и да веруют бабушки в церкви а я догадался,тут не надо быть семи пядей во лбу) Цитата:
юля елиссева: Поведай о гастрономическом богатстве своей национальной кухни. А то кроме беша да баурсаков в гостях у автохтонов ничем больше не кормят.
Не поведаю,кухня бедна и груба,как у шотландцев) а что за украинцев обиделся? Тыж вроде как израильский доброволец? Цитата:
maxsaf: Прикольно так рассказывал: это блюдо называется так, очень вкусно, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а узбекское. А это блюдо называется так, вкуснятина, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а уйгурское. И так весь ролик.
Ну странный блогер поел плов а потом лагман,а беш так и не пробовал?) Заказуха
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