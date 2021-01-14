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≡ Такие украинские
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40720
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:33
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Украинские вареники - блюдо изрядно мифологизированное. И даже экранизированное - вспомните гоголевского Пацюка, который в кинофильме взглядом купал вареники в сметане и силой мысли отправлял себе в ненасытную утробу. Да так, что зрители облизывались. Как думаете, с чем были те вареники, если считать их настоящими украинскими?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1928
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:33
#1
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Годный рецепт! Но, хочется уже ресторанных обозрений!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:43
#2
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//я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом измельчаю будущую начинку мясорубкой. Беру кусочек сала, режу на мелкие кубики, вытапливаю шкварки, убираю их со сковороды, довожу на смальце до мягкости и прозрачности мелко покрошенный репчатый лук. Завершающий этап: вываливаю к луку молотые потрошки, перчу и немного обжариваю все вместе. Даю остыть. Пробую. И добавляю немного соевого соуса или соуса терияки.//

кто нибудь верит что автор это реально проделывал?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20878
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#3
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Цитата:
alex_60:
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?

Да, я - вкрю... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#4
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Тут недавно в сети скандал был
Все спорили чей борщч?
Русский или украинский?
Оказывается просто,русский с мясом а украинский без мяса
Так что выбирай сам какой любишь)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
36
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#5
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Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира.
Благодаря разнообразию превосходных блюд и их высоким вкусовым качествам она получила распространение далеко за пределами Украины. Некоторые блюда, например борщи и вареники, давно вошли в меню международной кухни.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:53
#6
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Цитата:
drakon:
я - вкрю..


ты вкрю?
что это-новый ник?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1928
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 16:30
#7
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Цитата:
alex_60:
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?

фотки из тырнета. не исключено, что и рецепт также скопипастили.

[Исправлено: юля елиссева, 14.01.2021 - 16:44]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1928
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 16:48
#8
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Цитата:
abaika95:
а украинский без мяса

Абайчик, украинский борщ без мяса. все равно что сварить пустые макарошки на воде и назвать это казахским бешбармаком..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2172
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 17:08
#9
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я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом...

Источник:


Святые ананасы! Сколько заморочек!
Это для неработающих домохозяек. Да и не стоят потроха таких трудозатрат...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 17:09
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Абайчик, украинский борщ без мяса. все равно что сварить пустые макарошки на воде и назвать это казахским бешбармаком..

Юлий,это не я утверждаю это общепспенность глаголит) настоящий борщчс мясом—русское блюдо

Цитата:
Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира.

Вареники и галушки....борщч оказывается русский
На гастрономическое богатство как то не особо тянет)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1928
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 22:15
#11
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Цитата:
abaika95:
Юлий,это

Называй тогда уже просто Цезарем, Юлием Цезарем, если воистину веруешь что сей аккаунт принадлежит лицу мужского пола.
Цитата:
abaika95:
На гастрономическое богатство как то не особо тянет)

Поведай о гастрономическом богатстве своей национальной кухни. А то кроме беша да баурсаков в гостях у автохтонов ничем больше не кормят.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9864
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 22:29
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Поведай о гастрономическом богатстве своей национальной кухни. А то кроме беша да баурсаков в гостях у автохтонов ничем больше не кормят.

После выхода Бората один известный блогер, Таниберген вроде, пошел в какой-то казахстанский ресторан или кафе, не важно. Ну и на камеру стал нахваливать кухню, видео есть на ютубе. Прикольно так рассказывал: это блюдо называется так, очень вкусно, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а узбекское. А это блюдо называется так, вкуснятина, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а уйгурское. И так весь ролик. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6579
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 22:35
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Называй тогда уже просто Цезарем, Юлием Цезарем, если воистину веруешь что сей аккаунт принадлежит лицу мужского пола.

Хорошо буду назвать тебя салатом,и да веруют бабушки в церкви а я догадался,тут не надо быть семи пядей во лбу) Цитата:
юля елиссева:
Поведай о гастрономическом богатстве своей национальной кухни. А то кроме беша да баурсаков в гостях у автохтонов ничем больше не кормят.

Не поведаю,кухня бедна и груба,как у шотландцев) а что за украинцев обиделся? Тыж вроде как израильский доброволец?
Цитата:
maxsaf:
Прикольно так рассказывал: это блюдо называется так, очень вкусно, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а узбекское. А это блюдо называется так, вкуснятина, ням-ням, бла-бла, правда оно не казахское а уйгурское. И так весь ролик.

Ну странный блогер поел плов а потом лагман,а беш так и не пробовал?) Заказуха
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20878
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 22:47
#14
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Цитата:
abaika95:
Заказуха

Да, кумыз ещё есть... ;-)
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