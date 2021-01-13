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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 22 из 23«1...20212223»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:16
#316
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Цитата:
maxsaf:
че диалап не онлайн что-ли?


онлайн конечно.
круче нет.
а вы видели календари пирелли например в онлайне от производителя?
даже студентки голые с лошадями в австралии свои календари продают
долларов за тридцать.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2021 - 19:21]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:17
#317
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Цитата:
alex_60:
онлайн конечно. круче нет.

Ну так и где посмотреть календарь онлайн?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:27
#318
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Цитата:
maxsaf:
Ну так и где посмотреть календарь онлайн?


нигде.
вспомнилось, так как в СССР секса не было, то капиталисты из разных фирм нам дарили календари с голыми тетками.
большие такие, на каждый месяц.
почему то.
у меня до сих пор лежат штук пять.
память как никак.
высокохудожественные произведения искусства.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:27
#319
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Цитата:
alex_60:
например в онлайне от производителя?

Если бы мне надо было от производителя - я бы сам у НГ спросил. Если не знаете как выложить - скиньте Дракону по вацап, он мастер Радикала :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:29
#320
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Цитата:
alex_60:
у меня до сих пор лежат штук пять.

Завидую белой завистью :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:31
#321
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Цитата:
maxsaf:
Если не знаете как выложить - скиньте Дракону по вацап, он мастер Радикала


нет прав на это.
а Дракон еще тот шпион,
ему скажи, весь мир будет знать.
проходили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 19:53
#322
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Цитата:
maxsaf:
В продолжение о экзотических соках.) смотри че нашел. Манго и киви с семенами базилика. :lol: Купил оба на пробу. Когда пьеш потом эти семена по всему рту гоняешь и ловишь.)))Прикольный сок.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 20:16
#323
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Цитата:
alex_60:
Нет. Незвонили. Ну я и не поехал бы в сосновый бор, если б и предложили. Не хочу я опять в этих палатах хоть и санаторных лежать. Наверно и без меня там много желающих. Осенью кт я бесплатно сделал повторное. Надо еще раз узнать, положено мне еще раз на халяву сделать или нет.(хотя это вроде и не халява по страховой) Наверно весной к лету на годовщину, узнаю ,посмотрю как там легкие поживают.

[Исправлено: Vit, 13.01.2021 - 19:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 21:05
#324
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Цитата:
Vit:
с семенами базилика.

Смотри, осторожнее с семенами, а то прорастут))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.01.21 - 21:08
#325
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Цитата:
maxsaf:
а то прорастут))

С верха, или с низу?... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 00:34
#326
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А вот и Джонни!!!
День выборов очень интересный день
Ночью президента США заблокировали во всех соц сетях
Днём заблокировали меня
Вечером удалили журналиста НГ ГГ с избирательного участка
И все по объективным причинам
Конечно же!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 00:36
#327
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Цитата:
maxsaf:
Все, хватит, давайте точную цитату в студию, иначе продолжать нет смысла

Она выше была,если лень а вам не лень я знаю вы бедный и у вас много сводного времени вместо того чтобы заработать деньги сидеть на форуме,оттопыртье пальчик и зайдите на сайт Царьграда
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 00:40
#328
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, исходя из факта, что собственник сменился, у Абайки хватит духу момент смены собственника обсудить, а так же форму оплаты. Или не дай бог договор дарения обнаружится где-то.

Когда собственник сменится,вашей родне придется туго а я буду на коне) но я тут стараюсь убедить вас не писать ахинею которая приблежает этот день,я сам против него, но у вас нехватает понятийного аппарата понять,за него уж я неволен отвечать,хотите? Будет как фантазируете,Сирия/Украина/Ирак/Ливия вам пример
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:33
#329
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Цитата:
abaika95:
оттопыртье пальчик и зайдите на сайт Царьграда

Оттопырил. Зашел. Нет там того что вы говорите. Официально обвиняю вас в брехне голимой. Оправдывайтесь, ваш ход
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.01.21 - 21:37
#330
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Цитата:
abaika95:
Когда собственник сменится,вашей родне придется туго а я буду на коне

Да с чего вдруг собственник должен смениться? Я говорил не про возможную будущую смену собственника, а про последнюю смену, которая уже произошла где-то между 1921 годом и сегодняшним днем. Признаете, что такая смена собственника была? Я не знаю, когда точно, но вы, надеюсь, мне об этом расскажете :lol:
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