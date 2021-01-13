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maxsaf:

Интересно, исходя из факта, что собственник сменился, у Абайки хватит духу момент смены собственника обсудить, а так же форму оплаты. Или не дай бог договор дарения обнаружится где-то.

Цитата:Когда собственник сменится,вашей родне придется туго а я буду на коне) но я тут стараюсь убедить вас не писать ахинею которая приблежает этот день,я сам против него, но у вас нехватает понятийного аппарата понять,за него уж я неволен отвечать,хотите? Будет как фантазируете,Сирия/Украина/Ирак/Ливия вам пример