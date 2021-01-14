Отправлено: - 19:46

Erden81:

Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.

peshexod:

Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.

peshexod:

Это стиль

Цитата:А что конкретно неприятное для меня? Вроде как в выборах не участвовал и про меня там ни слова,а вот не объективной скучнятины написано полно,причем ладно бы просто скучнятина так она ещё с притензей на аналитику) вообщем Юджина тоже самое ждётЦитата:Фамилией не вышли? Да нет вон даже Рау есть в Мажилисе,казахский язык не знаете,думаю Радченко и Кулагины тоже) а отговорки про работу просто отговорки) вперёд покорять высоты!Цитата:Нет это стагнация мысли