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Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40720
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
а вот что думают об авторе и его мыслях противоположная сторона,
которая считает голоса:
Цитата:
ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
которая считает голоса:
Цитата:
ACROS:
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный
ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
Я
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:24
Выборы- не ЕНТ , цифровизация для них недоступна. По пальцам наблюдатели считают в то время , как столько платформ удаленки простаивали
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:34
Власть и партия власти давно не стесняются лишь имитировать демократию, а что происходит на самом деле мы давно знаем.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:42
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья,только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:44
Цитата:
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
peshexod:
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1421
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 11:23
Цитата:
Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.
На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .
Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
alex_60:
повторить свои слова.
повторить свои слова.
Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.
На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .
Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 24
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:26
Цитата:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
abaika95:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:53
Цитата:
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
abaika95:
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:57
Цитата:
Это стиль))
abaika95:
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья
Это стиль))
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 19:46
Цитата:
А что конкретно неприятное для меня? Вроде как в выборах не участвовал и про меня там ни слова,а вот не объективной скучнятины написано полно,причем ладно бы просто скучнятина так она ещё с притензей на аналитику) вообщем Юджина тоже самое ждёт
Цитата:
Фамилией не вышли? Да нет вон даже Рау есть в Мажилисе,казахский язык не знаете,думаю Радченко и Кулагины тоже) а отговорки про работу просто отговорки) вперёд покорять высоты!
Цитата:
Нет это стагнация мысли
Erden81:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
А что конкретно неприятное для меня? Вроде как в выборах не участвовал и про меня там ни слова,а вот не объективной скучнятины написано полно,причем ладно бы просто скучнятина так она ещё с притензей на аналитику) вообщем Юджина тоже самое ждёт
Цитата:
peshexod:
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
Фамилией не вышли? Да нет вон даже Рау есть в Мажилисе,казахский язык не знаете,думаю Радченко и Кулагины тоже) а отговорки про работу просто отговорки) вперёд покорять высоты!
Цитата:
peshexod:
Это стиль
Это стиль
Нет это стагнация мысли
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:30
нафига вообще эти выборы проводили?
нигматуллина опять в прежнее кресло выдвинули, мамина в свое же прежнее предложили. дарига опять в мажилисе.
ради этого парнишки-памятника похоже.
нигматуллина опять в прежнее кресло выдвинули, мамина в свое же прежнее предложили. дарига опять в мажилисе.
ради этого парнишки-памятника похоже.
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:36
Цитата:
вот у тебя точно набор слов который ты меняешь местами и не более.
по любой теме одно и то же.
хоть про крещенье, хоть про выборы. хоть про переименования.
ты даже можешь комментарии не писать.
просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 20:38]
abaika95:
только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация
только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация
вот у тебя точно набор слов который ты меняешь местами и не более.
по любой теме одно и то же.
хоть про крещенье, хоть про выборы. хоть про переименования.
ты даже можешь комментарии не писать.
просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 20:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4403
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:57
Тут два рудненских парнишы так тужились сильно, хотели в депутаты залезть, в соцсетях хвалебные ролики ходили, но в списках их не вижу, очень странно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.19
- Сообщений:
- 210
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:22
Цитата:
Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные
abaika95:
меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные
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