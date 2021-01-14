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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40720
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
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Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
#1
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а вот что думают об авторе и его мыслях противоположная сторона,
которая считает голоса:

Цитата:
ACROS:
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный


ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
418
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:24
#2
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Выборы- не ЕНТ , цифровизация для них недоступна. По пальцам наблюдатели считают в то время , как столько платформ удаленки простаивали
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3784
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:34
#3
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Власть и партия власти давно не стесняются лишь имитировать демократию, а что происходит на самом деле мы давно знаем.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:42
#4
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Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья,только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:44
#5
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Цитата:
peshexod:
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды

Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1421
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 11:23
#6
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Цитата:
alex_60:
повторить свои слова.


Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.

На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .

Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
24
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:26
#7
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Цитата:
abaika95:

Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3784
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:53
#8
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Цитата:
abaika95:
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри

Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3784
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:57
#9
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Цитата:
abaika95:
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья

Это стиль))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 19:46
#10
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Цитата:
Erden81:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.

А что конкретно неприятное для меня? Вроде как в выборах не участвовал и про меня там ни слова,а вот не объективной скучнятины написано полно,причем ладно бы просто скучнятина так она ещё с притензей на аналитику) вообщем Юджина тоже самое ждёт
Цитата:
peshexod:
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.

Фамилией не вышли? Да нет вон даже Рау есть в Мажилисе,казахский язык не знаете,думаю Радченко и Кулагины тоже) а отговорки про работу просто отговорки) вперёд покорять высоты!
Цитата:
peshexod:
Это стиль

Нет это стагнация мысли
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:30
#11
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нафига вообще эти выборы проводили?
нигматуллина опять в прежнее кресло выдвинули, мамина в свое же прежнее предложили. дарига опять в мажилисе.
ради этого парнишки-памятника похоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10455
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:36
#12
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Цитата:
abaika95:
только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация


вот у тебя точно набор слов который ты меняешь местами и не более.
по любой теме одно и то же.
хоть про крещенье, хоть про выборы. хоть про переименования.
ты даже можешь комментарии не писать.
просто отмечайся-типа я тут, все и так знают что ты напишешь.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 20:38]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4403
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 20:57
#13
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Тут два рудненских парнишы так тужились сильно, хотели в депутаты залезть, в соцсетях хвалебные ролики ходили, но в списках их не вижу, очень странно...
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Анатолий Сальник
* Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
210
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 21:22
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)

Вы оцениваете стиль изложения. Попробуйте конкретику увидеть.Персонажи, события разные
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