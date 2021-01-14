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Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между перевозчиками и ДГД завершился в пользу налоговиков
Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между перевозчиками и ДГД завершился в пользу налоговиков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40720
Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между перевозчиками и ДГД завершился в пользу налоговиков
Отправлено: 14.01.21 - 11:43
Налоговики выявили несоответствие в количестве перевезенных пассажиров через границу Казахстана и России. Перевозчик настаивал, что не получал прибыль от этих пассажиров и не знает, откуда они взялись, а подтверждений нарушений у госоргана нет.
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Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 7
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 11:43
лишних пассажиров набирают водители по дороге, на кольце, на повороте возле Троицка а деньги в карман. щас как Советское время нет проверки билетов по маршруту.
От куда можно было знать что они через несколько лет базу погранцов подымут.
вообще конечно прецедент, теперь так можно много коммерсантов нахлобучить
От куда можно было знать что они через несколько лет базу погранцов подымут.
вообще конечно прецедент, теперь так можно много коммерсантов нахлобучить
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 36
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 12:17
Цитата:
Но есть камеры наблюдения в салоне автобусов! При желании легко проверить водителя на предмет присвоения денежных средств.Ага..ТОО упустила бы свой доход.Скорее всего г-жа Бопатбаева лукавит.Поздно Лора полюбила прокурора!
Начальник:
нет проверки билетов по маршруту.
нет проверки билетов по маршруту.
Но есть камеры наблюдения в салоне автобусов! При желании легко проверить водителя на предмет присвоения денежных средств.Ага..ТОО упустила бы свой доход.Скорее всего г-жа Бопатбаева лукавит.Поздно Лора полюбила прокурора!
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 12:22
Получается доказательной базой вины ответчика послужило "поверьте на добром слове" погранца. Отличный выбор, госпожа судья. Почему тогда не поверили на добром слове ответчику спрашивается? А, да, упустил, истец же ДГД, а это гос.орган, в отличие от бедолаги ответчика. И другой вопрос, не для кого не секрет, что водитель иногда добирает пассажиров по дороге. Если следовать логике, то даже в -40 не стоит подбирать пассажира, ибо наложат штраф в несколько мультов, так получается? И ещё вопрос, а где доказательная база по финансовому обогащению ответчика? Может это был поступок из добрых побуждений? Может конечно я что-то упускаю из вида, я конечно же не судья, но всё же- когда все вот эти ребятишки начнут рассматривать дела всесторонне ? Получается там где ответчик или истец гос.контора, шансы выиграть стремительно летят вниз, как камень в воде. И да, когда аппеляционные суды начнут рассматривать дела не предвзято, дабы "не испортить статиську", хоть не показывай им предыдущее решение. Может в этом случае что-то будет сдвигаться с мёртвой точки. Ведь все знают что аппеляция, это как судороги предсмертные, шансов её выиграть один на миллион. Дно в общем.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 17
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 13:30
В ковид междугородние перевозки почти накрылись, а это решение суда гвоздь в крышку гроб междугородних перевозчиков.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 73
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 15:17
Не помню случаев когда, КГД проигрывали суды в вопросах пополнения бюджета. Государство нуждается в деньгах (а оно в них всегда нуждается) и для пополнения казны все средства хороши. Чёрное становится белым, белое - чёрным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1285
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 15:24
Цитата:
Доказательной базой послужила ИС "Беркут", которую сложно обмануть, да и пограничники в этом не заинтересованы. Судья не зря задала вопрос о функции проверки билетов на границе. Сколько ехало в автобусе - столько пассажиров и отметили. Есть ещё такое понятие- "манифест", это пофамильный список пассажиров данного автобуса, пересекающих границу, его заполняют сами пассажиры на пути к границе. Водитель автобуса первым проходит паспортный контроль и подаёт этот "манифест", пассажиры следуют за водителем согласно этому списку, другие просто не пройдут, точнее пройдут, но потом и не будут относиться к данному автобусу. Т.е. опрос представителя погранслужбы всего лишь показал, что ИС "Беркут" достаточно точно и непредвзято учитывает пассажиропоток через границу.
Цитата:
Всегда подбирали и подбирают в любую погоду и в любое время года. Подобрал - обилеть, доход проведи официально, заплати налог с дохода и спи спокойно. Суть претензий ДГД в разнице купленных билетов на автовокзалах и реального количества перевезённых пассажиров. Это ещё не учтены те, которые выходят раньше и границу не пересекают.
Цитата:
Это не штраф, а недоимка по налогам. Штраф будет гораздо больше.
Цитата:
Может. А Вы действительно считаете, что всех "подобранных" везут забесплатно? Выход прост - регистрируем некоммерческую организацию и возим людей БЕСПЛАТНО, тогда ДРУГИЕ пусть доказывают, что за перевозку взимается плата. Но! Если мы позиционируем себя как оказателя ПЛАТНЫХ услуг, то тогда МЫ должны доказывать, что перевозили бесплатно.
Цитата:
Цитата:
Не экономьте на грамотных в своей специализации юристах + обоснованные претензии (а не амбициозные "хотелки") = залог успеха в суде.
Lex: Получается доказательной базой вины ответчика послужило "поверьте на добром слове" погранца
Доказательной базой послужила ИС "Беркут", которую сложно обмануть, да и пограничники в этом не заинтересованы. Судья не зря задала вопрос о функции проверки билетов на границе. Сколько ехало в автобусе - столько пассажиров и отметили. Есть ещё такое понятие- "манифест", это пофамильный список пассажиров данного автобуса, пересекающих границу, его заполняют сами пассажиры на пути к границе. Водитель автобуса первым проходит паспортный контроль и подаёт этот "манифест", пассажиры следуют за водителем согласно этому списку, другие просто не пройдут, точнее пройдут, но потом и не будут относиться к данному автобусу. Т.е. опрос представителя погранслужбы всего лишь показал, что ИС "Беркут" достаточно точно и непредвзято учитывает пассажиропоток через границу.
Цитата:
Lex: не для кого не секрет, что водитель иногда добирает пассажиров по дороге. Если следовать логике, то даже в -40 не стоит подбирать пассажира
Всегда подбирали и подбирают в любую погоду и в любое время года. Подобрал - обилеть, доход проведи официально, заплати налог с дохода и спи спокойно. Суть претензий ДГД в разнице купленных билетов на автовокзалах и реального количества перевезённых пассажиров. Это ещё не учтены те, которые выходят раньше и границу не пересекают.
Цитата:
Lex: ибо наложат штраф в несколько мультов, так получается?
Это не штраф, а недоимка по налогам. Штраф будет гораздо больше.
Цитата:
Lex: где доказательная база по финансовому обогащению ответчика? Может это был поступок из добрых побуждений?
Может. А Вы действительно считаете, что всех "подобранных" везут забесплатно? Выход прост - регистрируем некоммерческую организацию и возим людей БЕСПЛАТНО, тогда ДРУГИЕ пусть доказывают, что за перевозку взимается плата. Но! Если мы позиционируем себя как оказателя ПЛАТНЫХ услуг, то тогда МЫ должны доказывать, что перевозили бесплатно.
Цитата:
Lex: Получается там где ответчик или истец гос.контора, шансы выиграть стремительно летят вниз, как камень в воде.
Цитата:
Lex: Ведь все знают что аппеляция, это как судороги предсмертные, шансов её выиграть один на миллион.
Не экономьте на грамотных в своей специализации юристах + обоснованные претензии (а не амбициозные "хотелки") = залог успеха в суде.
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 16:52
Цитата:
всё то ничего, но это всё было на словах, где документальное сравнение билет на пассажира/ база беркут по рейсу с нарушениями? Об этом ни слова в статье, тогда как ответчик должен доказательную базу от и до предоставлять. То есть стороне обвинения можно со слов верить?
Цитата:
То есть вернуться обратно в город на автовокзал в ближайший прошедший населённый пункт и нарисовать билет? Тогда я лучше оставлю умирать на морозе, чем у меня будет бешенный перерасход ГСМ ради одногодвух пассажиров. К тому же- где доказательная база, что именно владелец ТОО/ИП обогатился, а не например нерадивый водитель? Если владелец будет отвечать за все проступки водителя- то ходить ему бедным и бледным. Тем более что водитель не один, соответственно если кто-то и накосячил, то ищите сами, ведь доказательная база только на словах, так получается? Цитата:
Считаю что приговор вменили в одностороннем порядке, без достоверно собранной доказательной базой и тк истец гу, шансов крайне мало чего-то добиться в таком "справведливом" суде.
Сыкымы:
Доказательной базой послужила ИС "Беркут", которую сложно обмануть, да и пограничники в этом не заинтересованы. Судья не зря задала вопрос о функции проверки билетов на границе. Сколько ехало в автобусе - столько пассажиров и отметили. Есть ещё такое понятие- "манифест", это пофамильный список пассажиров данного автобуса, пересекающих границу, его заполняют сами пассажиры на пути к границе. Водитель автобуса первым проходит паспортный контроль и подаёт этот "манифест", пассажиры следуют за водителем согласно этому списку, другие просто не пройдут, точнее пройдут, но потом и не будут относиться к данному автобусу. Т.е. опрос представителя погранслужбы всего лишь показал, что ИС "Беркут" достаточно точно и непредвзято учитывает пассажиропоток через границу.
Доказательной базой послужила ИС "Беркут", которую сложно обмануть, да и пограничники в этом не заинтересованы. Судья не зря задала вопрос о функции проверки билетов на границе. Сколько ехало в автобусе - столько пассажиров и отметили. Есть ещё такое понятие- "манифест", это пофамильный список пассажиров данного автобуса, пересекающих границу, его заполняют сами пассажиры на пути к границе. Водитель автобуса первым проходит паспортный контроль и подаёт этот "манифест", пассажиры следуют за водителем согласно этому списку, другие просто не пройдут, точнее пройдут, но потом и не будут относиться к данному автобусу. Т.е. опрос представителя погранслужбы всего лишь показал, что ИС "Беркут" достаточно точно и непредвзято учитывает пассажиропоток через границу.
всё то ничего, но это всё было на словах, где документальное сравнение билет на пассажира/ база беркут по рейсу с нарушениями? Об этом ни слова в статье, тогда как ответчик должен доказательную базу от и до предоставлять. То есть стороне обвинения можно со слов верить?
Цитата:
Сыкымы:
сегда подбирали и подбирают в любую погоду и в любое время года. Подобрал - обилеть, доход проведи официально, заплати налог с дохода и спи спокойно. Суть претензий ДГД в разнице купленных билетов на автовокзалах и реального количества перевезённых пассажиров. Это ещё не учтены те, которые выходят раньше и границу не пересекают.
сегда подбирали и подбирают в любую погоду и в любое время года. Подобрал - обилеть, доход проведи официально, заплати налог с дохода и спи спокойно. Суть претензий ДГД в разнице купленных билетов на автовокзалах и реального количества перевезённых пассажиров. Это ещё не учтены те, которые выходят раньше и границу не пересекают.
То есть вернуться обратно в город на автовокзал в ближайший прошедший населённый пункт и нарисовать билет? Тогда я лучше оставлю умирать на морозе, чем у меня будет бешенный перерасход ГСМ ради одногодвух пассажиров. К тому же- где доказательная база, что именно владелец ТОО/ИП обогатился, а не например нерадивый водитель? Если владелец будет отвечать за все проступки водителя- то ходить ему бедным и бледным. Тем более что водитель не один, соответственно если кто-то и накосячил, то ищите сами, ведь доказательная база только на словах, так получается? Цитата:
Сыкымы:
Не экономьте на грамотных в своей специализации юристах + обоснованные претензии (а не амбициозные "хотелки") = залог успеха в суде.
Не экономьте на грамотных в своей специализации юристах + обоснованные претензии (а не амбициозные "хотелки") = залог успеха в суде.
Считаю что приговор вменили в одностороннем порядке, без достоверно собранной доказательной базой и тк истец гу, шансов крайне мало чего-то добиться в таком "справведливом" суде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4403
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 20:45
Не пойму, как связать обилеченных пассажиров и пересекающих границу, бывают и на КП люди садятся, это же не значит что они в кустанае купили билет, многие садятся по пути, всучат водителю пятьсотку и все довольны. Тут хотят бизнес испортить или подоить...
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