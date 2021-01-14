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≡ Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40719
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 17:54
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Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман сообщил, что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта. При этом ситуация будет не такой сложной, как при первом пике заражений коронавирусом летом 2020 года, говорит эксперт.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1218
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 17:54
#1
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Ранее вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане./// А осенью какая волна была? Или её не было и нас нае...и?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1421
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:19
#2
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Цитата://ожидается 2 марта//

Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя??
Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
96
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:24
#3
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Как будто у них всё запланировано заранее? Знатоки сран.....
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
496
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:58
#4
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когда они перестанут по цыганам и гадалкам ходить?!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2125
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 19:02
#5
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Цитата:
КГСПС:
заявил о второй волне коронавируса в Казахстане


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6570
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 19:39
#6
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Цитата:
ACROS:
Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя?? Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.

И что прогадал?
Цитата:
ACROS:
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.

Это говорит о том что за неделю до 2 марта будет резкое потепление с ветерком
Цитата:
При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.

А ВОЗ говорит что в этом году вирус будет злее чем в прошлом,кому верить?
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