Отправлено: - 19:39

ACROS:

Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя?? Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.

ACROS:

Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.

При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.

Цитата:И что прогадал?Цитата:Это говорит о том что за неделю до 2 марта будет резкое потепление с ветеркомЦитата:А ВОЗ говорит что в этом году вирус будет злее чем в прошлом,кому верить?