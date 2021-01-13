Отправлено: - 14:38

ACROS:

Блин, голова, кругом идёт: 1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно 2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно Казнить нельзя помиловать.

Цитата:Акрос вы же понимаете суть природы взаимодействия власти и общества, знаете к чему и для чего...Запрет нужен иначе будет всплеск заболевших,но и полностью запретить людям нельзя иначе будет всплеск возмущений.А так приняли среднинное решение и вроде волки целы и овцы сыты))