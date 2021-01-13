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Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40719
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.
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Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 11:20
Цитата:
В каком ПКСК?
yudjin:
Это у вас в ПКСК висит?
Это у вас в ПКСК висит?
В каком ПКСК?
Б
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.18
- Сообщений:
- 34
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 11:26
Странно... а в термапарке в одном бассейне можно всему городу плюхаться... видимо сан врач в доле?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1421
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 12:09
Блин, голова, кругом идёт:
1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно
2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно
Казнить нельзя помиловать.
Интересно: мониторинговые группы будут посещать частные проруби??
1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно
2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно
Казнить нельзя помиловать.
Интересно: мониторинговые группы будут посещать частные проруби??
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 418
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 12:26
Цитата:
Частное - не религиозное . Им можно.
ACROS:
Интересно
Интересно
Частное - не религиозное . Им можно.
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 12:35
Комментарий удален модератором.
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 12:48
Комментарий удален модератором.
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 13:32
Скрин мною сделан!
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 14:38
Цитата:
Акрос вы же понимаете суть природы взаимодействия власти и общества, знаете к чему и для чего...
Запрет нужен иначе будет всплеск заболевших,но и полностью запретить людям нельзя иначе будет всплеск возмущений.А так приняли среднинное решение и вроде волки целы и овцы сыты))
ACROS:
Блин, голова, кругом идёт: 1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно 2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно Казнить нельзя помиловать.
Блин, голова, кругом идёт: 1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно 2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно Казнить нельзя помиловать.
Акрос вы же понимаете суть природы взаимодействия власти и общества, знаете к чему и для чего...
Запрет нужен иначе будет всплеск заболевших,но и полностью запретить людям нельзя иначе будет всплеск возмущений.А так приняли среднинное решение и вроде волки целы и овцы сыты))
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 15:16
Что-то анекдот вспомнил.
Выходит медсестра из кабинета венеролога в коридор, где в очереди сидят пациенты, и объявляет:
— Дорогие пациенты! Мне запрещено объявлять вас по имени из-за новых правил по защите персональных данных, поэтому я буду использовать не персональные данные! Пациент с сифилисом и триппером, проходите, пожалуйста!
Выходит медсестра из кабинета венеролога в коридор, где в очереди сидят пациенты, и объявляет:
— Дорогие пациенты! Мне запрещено объявлять вас по имени из-за новых правил по защите персональных данных, поэтому я буду использовать не персональные данные! Пациент с сифилисом и триппером, проходите, пожалуйста!
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 17:09
Цитата:
Прежде, чем комментировать, читайте внимательней . maxsaf пишет про Наурыз.
abaika95:
Прежде, чем комментировать, читайте внимательней . maxsaf пишет про Наурыз.
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 17:15
Цитата:
Хм по логике его коммента и предыдущих антирелигиозных высказваний,его сарказм насчет водки мог относится и к спекпсису про купания) но если нет, так нет
КГСПС:
Прежде, чем комментировать, читайте внимательней . maxsaf пишет про Наурыз.
Прежде, чем комментировать, читайте внимательней . maxsaf пишет про Наурыз.
Хм по логике его коммента и предыдущих антирелигиозных высказваний,его сарказм насчет водки мог относится и к спекпсису про купания) но если нет, так нет
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1421
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 17:46
Цитата:
Если была бы У ВСЕХ "средняя" температура по больнице, то понятно: а если принимается ангажированное среднинное решение (термопарк, ярмарка), то непонятно, те же кафешки, рестораны, кинотеатры - в принципе это: овцы зарезанные как в Камыстах и без НОЖА.
abaika95:
приняли среднинное решение
приняли среднинное решение
Если была бы У ВСЕХ "средняя" температура по больнице, то понятно: а если принимается ангажированное среднинное решение (термопарк, ярмарка), то непонятно, те же кафешки, рестораны, кинотеатры - в принципе это: овцы зарезанные как в Камыстах и без НОЖА.
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 17:59
- Болезнь проявляется на седьмой-десятый дни, поэтому ярмарка и выборы тут ни при чем,/// На днях кто-то из республиканских руководителей сказал, что выборы могут стать причиной ухудшения эпид.ситуации...Кто прав?
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