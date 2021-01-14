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Очень разные наблюдения за выборами
Очень разные наблюдения за выборами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40719
Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 00:31
В Казахстане традиционно главной интригой выборов становится не то, кто в итоге победит, а процент, который наберет Nur Otan. 10 января 2021 года правящая партия, по данным ЦИК, получила 71,09% голосов при средней явке 63,3% от общего числа избирателей. Но этот результат скорее отрицательный, по сравнению с выборами 2016 года она потеряла около 10% голосов. На улицах крупных городов в день голосования проходили акции протеста, закончившиеся задержаниями. В Костанае на улицы выходить никто не стал. Как голосовали у нас, в репортаже «НГ».
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(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6568
Re: Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 00:31
Цитата:
Очень показательно от человека который собирается вот вот переехать в Россию
Обида на весь свет
Цитата:
Ну это понятно что ещё ждать от журналиста сидящего на бюджете?
Цитата:
Тоесть ГГ ушел попить кофий перед подсчётом а в это время пришла наблюдатель из МИСК? Или не так?)
Фотографию перечеркнутых бюллетеней на своей странице в соцсетях опубликовала жительница Костаная Элина КАЁХТИНА.
Очень показательно от человека который собирается вот вот переехать в Россию
Обида на весь свет
Цитата:
На участке № 9 житель Костаная Бахыт АХМЕТОВ тоже голосовал против всех и испортил три бюллетеня
Ну это понятно что ещё ждать от журналиста сидящего на бюджете?
Цитата:
О том, что происходило на участке № 1 после удаления журналиста «НГ», нам рассказала наблюдатель от Лиги молодых избирателей Молодежной информационной службы Казахстана Каракоз КАСЫМ.
Тоесть ГГ ушел попить кофий перед подсчётом а в это время пришла наблюдатель из МИСК? Или не так?)
Re: Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 12:58
Фарс, комедия, имитация, но интересно, смешно, гротескно и карикатурно :
1) Цитата://согласно санитарным нормам, которые устанавливаются председателем УИК на конкретном избирательном участке.//
Он, что(пред.УИК) санитарный врач (тут Нечитайло со своей армией рядовых санврачей имеющих высшее медицинское образование, толком не может написать инструкцию Добринцову ОДЕВАТЬ или НЕ ОДЕВАТЬ перчатки продавцам, не говоря уже о безграмотном в медицинском отношении несчастном пред.УИК определившем на свой страх и риск, безопасное расстояние на его участке аж в 10 метров), что бы определять безопасное санитарное расстояние, это с одной стороны, а с другой стороны, что его определять: даже на захудалом сельском сельпо написано - БЕЗОПАСНОЕ САНИТАРНОЕ РАССТОЯНИЕ 1-1,5 метров ( сам же Нечитайло и писал об этих МЕТРАХ в своих множество инструкциях изданных с момента начала пандемии). С расстояний в 1-1,5 метров можно увидеть какой бюллетень, но не с 10 метров, (Чингачкука и Зоркого Сокола, очевидно среди наблюдателей не было). Ха-ха-ха-ха.
1) Цитата://согласно санитарным нормам, которые устанавливаются председателем УИК на конкретном избирательном участке.//
Он, что(пред.УИК) санитарный врач (тут Нечитайло со своей армией рядовых санврачей имеющих высшее медицинское образование, толком не может написать инструкцию Добринцову ОДЕВАТЬ или НЕ ОДЕВАТЬ перчатки продавцам, не говоря уже о безграмотном в медицинском отношении несчастном пред.УИК определившем на свой страх и риск, безопасное расстояние на его участке аж в 10 метров), что бы определять безопасное санитарное расстояние, это с одной стороны, а с другой стороны, что его определять: даже на захудалом сельском сельпо написано - БЕЗОПАСНОЕ САНИТАРНОЕ РАССТОЯНИЕ 1-1,5 метров ( сам же Нечитайло и писал об этих МЕТРАХ в своих множество инструкциях изданных с момента начала пандемии). С расстояний в 1-1,5 метров можно увидеть какой бюллетень, но не с 10 метров, (Чингачкука и Зоркого Сокола, очевидно среди наблюдателей не было). Ха-ха-ха-ха.
Re: Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 13:05
Наблюдатели от ОБСЕ, судя по фотографий тоже не соблюдают безопасную санитарную дистанцию установленную Нечитайлом в 1-1,5 метров.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 48
Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 13:08
Цитата:
Не совсем. Наблюдатель от МИСК дежурила на участке с 7 утра и до 23 часов вечера.Я же, не являясь наблюдателем, мог себе позволить уйти с участка. Я ушел за водой, но когда вернулся, буквально на пороге университета меня встретил председатель УИК и отказался пропускать. Хорошо хоть мою сумку разрешил забрать.
abaika95:
Тоесть ГГ ушел попить кофий
Тоесть ГГ ушел попить кофий
Не совсем. Наблюдатель от МИСК дежурила на участке с 7 утра и до 23 часов вечера.Я же, не являясь наблюдателем, мог себе позволить уйти с участка. Я ушел за водой, но когда вернулся, буквально на пороге университета меня встретил председатель УИК и отказался пропускать. Хорошо хоть мою сумку разрешил забрать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 585
Re: Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 16:11
Чем больше независимых наблюдателей на каждом участке, тем меньше шансов обмануть нас, граждан
Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 17:30
Цитата:
Народу в Казахстане - более 18 000 000 человек: чиновников и с их репрессивным аппаратом , пусть будет 2 000 000 человек.
2 000 000 человек обманывают 16 000 000 человек ??
Наверное дело в другом??
arman_kst:
Чем больше
Чем больше
Народу в Казахстане - более 18 000 000 человек: чиновников и с их репрессивным аппаратом , пусть будет 2 000 000 человек.
2 000 000 человек обманывают 16 000 000 человек ??
Наверное дело в другом??
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