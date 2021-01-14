Украинские вареники - блюдо изрядно мифологизированное. И даже экранизированное - вспомните гоголевского Пацюка, который в кинофильме взглядом купал вареники в сметане и силой мысли отправлял себе в ненасытную утробу. Да так, что зрители облизывались. Как думаете, с чем были те вареники, если считать их настоящими украинскими? Читать статью
//я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом измельчаю будущую начинку мясорубкой. Беру кусочек сала, режу на мелкие кубики, вытапливаю шкварки, убираю их со сковороды, довожу на смальце до мягкости и прозрачности мелко покрошенный репчатый лук. Завершающий этап: вываливаю к луку молотые потрошки, перчу и немного обжариваю все вместе. Даю остыть. Пробую. И добавляю немного соевого соуса или соуса терияки.//
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?
Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира. Благодаря разнообразию превосходных блюд и их высоким вкусовым качествам она получила распространение далеко за пределами Украины. Некоторые блюда, например борщи и вареники, давно вошли в меню международной кухни.
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