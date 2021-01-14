Отправлено: - 17:09

юля елиссева:

Абайчик, украинский борщ без мяса. все равно что сварить пустые макарошки на воде и назвать это казахским бешбармаком..

Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира.

Цитата:Юлий,это не я утверждаю это общепспенность глаголит) настоящий борщчс мясом—русское блюдоЦитата:Вареники и галушки....борщч оказывается русскийНа гастрономическое богатство как то не особо тянет)