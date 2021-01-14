Прогноз на 5 дней
туман-25°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Такие украинские
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40719
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинские вареники - блюдо изрядно мифологизированное. И даже экранизированное - вспомните гоголевского Пацюка, который в кинофильме взглядом купал вареники в сметане и силой мысли отправлял себе в ненасытную утробу. Да так, что зрители облизывались. Как думаете, с чем были те вареники, если считать их настоящими украинскими?
Читать статью

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1927
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Годный рецепт! Но, хочется уже ресторанных обозрений!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10452
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 13:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом измельчаю будущую начинку мясорубкой. Беру кусочек сала, режу на мелкие кубики, вытапливаю шкварки, убираю их со сковороды, довожу на смальце до мягкости и прозрачности мелко покрошенный репчатый лук. Завершающий этап: вываливаю к луку молотые потрошки, перчу и немного обжариваю все вместе. Даю остыть. Пробую. И добавляю немного соевого соуса или соуса терияки.//

кто нибудь верит что автор это реально проделывал?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20873
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?

Да, я - вкрю... :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6568
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно в сети скандал был
Все спорили чей борщч?
Русский или украинский?
Оказывается просто,русский с мясом а украинский без мяса
Так что выбирай сам какой любишь)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
36
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира.
Благодаря разнообразию превосходных блюд и их высоким вкусовым качествам она получила распространение далеко за пределами Украины. Некоторые блюда, например борщи и вареники, давно вошли в меню международной кухни.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10452
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 14:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я - вкрю..


ты вкрю?
что это-новый ник?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1927
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 16:30
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто нибудь верит что автор это реально проделывал?

фотки из тырнета. не исключено, что и рецепт также скопипастили.

[Исправлено: юля елиссева, 14.01.2021 - 16:44]
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1927
Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 16:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а украинский без мяса

Абайчик, украинский борщ без мяса. все равно что сварить пустые макарошки на воде и назвать это казахским бешбармаком..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2171
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 17:08
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я сначала сердца и желудки отвариваю, кладя в подсоленную воду лаврушку и душистый перец. Потом...

Источник:


Святые ананасы! Сколько заморочек!
Это для неработающих домохозяек. Да и не стоят потроха таких трудозатрат...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6568
Re: Такие украинские
Отправлено: 14.01.21 - 17:09
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Абайчик, украинский борщ без мяса. все равно что сварить пустые макарошки на воде и назвать это казахским бешбармаком..

Юлий,это не я утверждаю это общепспенность глаголит) настоящий борщчс мясом—русское блюдо

Цитата:
Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира.

Вареники и галушки....борщч оказывается русский
На гастрономическое богатство как то не особо тянет)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS