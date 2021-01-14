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≡ Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40716
Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 14.01.21 - 13:28
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27-летний житель Нур-Султана Каныбек КОШЕРБАЙ возвращался из России домой, но возле пограничного поста «Кайрак» двигатель его автомобиля заглох. На улице было 30 градусов мороза.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1334
Re: Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские...
Отправлено: 14.01.21 - 13:28
#1
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хм, выполняют свою работу, странно если будут ездить повара или сантехники на помощь на трассе
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10451
Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 14.01.21 - 13:31
#2
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Дворник Сидоров убирал снег возле подьездов.
мороз был 30 градусов.
фотографироваться отказался.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
114
Re: Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские...
Отправлено: 14.01.21 - 15:33
#3
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во во.шел на работу утром. тетеньки с лопатами чистят снег на перекрестках в 30 гр мороз.по несколько часов на улице.да еще и труд физический не легкий.а тут толкнуть помогли.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20873
Re: Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские...
Отправлено: 14.01.21 - 15:51
#4
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Цитата:

Сержант помог водителю добраться до СТО и устранить поломку за полчаса.

Вот так - становятся, героями... ;-)
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1285
Re: Застрявшим на трассах в мороз водителям помогли полицейские...
Отправлено: 14.01.21 - 16:22
#5
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Цитата:
drakon:

А те, кто выезжает на дальняк в ночь, в 35-градусный мороз, не сделав элементарное ТО своего автомобиля (не поменяв фильтр, не зарядив аккум) - они кем становятся? ;-) 8-) :-o
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