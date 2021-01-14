Отправлено: - 15:24

Lex: Получается доказательной базой вины ответчика послужило "поверьте на добром слове" погранца

Lex: не для кого не секрет, что водитель иногда добирает пассажиров по дороге. Если следовать логике, то даже в -40 не стоит подбирать пассажира

Lex: ибо наложат штраф в несколько мультов, так получается?

Lex: где доказательная база по финансовому обогащению ответчика? Может это был поступок из добрых побуждений?

Lex: Получается там где ответчик или истец гос.контора, шансы выиграть стремительно летят вниз, как камень в воде.

Lex: Ведь все знают что аппеляция, это как судороги предсмертные, шансов её выиграть один на миллион.

Цитата:Доказательной базой послужила ИС "Беркут", которую сложно обмануть, да и пограничники в этом не заинтересованы. Судья не зря задала вопрос о функции проверки билетов на границе. Сколько ехало в автобусе - столько пассажиров и отметили. Есть ещё такое понятие- "манифест", это пофамильный список пассажиров данного автобуса, пересекающих границу, его заполняют сами пассажиры на пути к границе. Водитель автобуса первым проходит паспортный контроль и подаёт этот "манифест", пассажиры следуют за водителем согласно этому списку, другие просто не пройдут, точнее пройдут, но потом и не будут относиться к данному автобусу. Т.е. опрос представителя погранслужбы всего лишь показал, что ИС "Беркут" достаточно точно и непредвзято учитывает пассажиропоток через границу.Цитата:Всегда подбирали и подбирают в любую погоду и в любое время года. Подобрал - обилеть, доход проведи официально, заплати налог с дохода и спи спокойно. Суть претензий ДГД в разнице купленных билетов на автовокзалах и реального количества перевезённых пассажиров. Это ещё не учтены те, которые выходят раньше и границу не пересекают.Цитата:Это не штраф, а недоимка по налогам. Штраф будет гораздо больше.Цитата:Может. А Вы действительно считаете, что всех "подобранных" везут забесплатно? Выход прост - регистрируем некоммерческую организацию и возим людей БЕСПЛАТНО, тогда ДРУГИЕ пусть доказывают, что за перевозку взимается плата. Но! Если мы позиционируем себя как оказателя ПЛАТНЫХ услуг, то тогда МЫ должны доказывать, что перевозили бесплатно.Цитата:Цитата:Не экономьте на грамотных в своей специализации юристах + обоснованные претензии (а не амбициозные "хотелки") = залог успеха в суде.