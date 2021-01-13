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≡ Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40716
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
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Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
35
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 11:20
#15
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Цитата:
yudjin:
Это у вас в ПКСК висит?


В каком ПКСК?
Профайл
Б
§ Букет счастья
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.18
Сообщений:
34
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 11:26
#16
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Странно... а в термапарке в одном бассейне можно всему городу плюхаться... видимо сан врач в доле?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1418
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 12:09
#17
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Блин, голова, кругом идёт:

1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно
2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно

Казнить нельзя помиловать.

Интересно: мониторинговые группы будут посещать частные проруби??
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
418
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 12:26
#18
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Цитата:
ACROS:
Интересно

Частное - не религиозное . Им можно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7121
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 12:35
#19
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
35
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 12:48
#20
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
35
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 13:32
#21
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Скрин мною сделан!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6566
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 14:38
#22
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Цитата:
ACROS:
Блин, голова, кругом идёт: 1) Массовые мероприятия запрещены -но массовую ярмарку можно 2) Купание в проруби запрещено - но купание в частных прорубях можно Казнить нельзя помиловать.

Акрос вы же понимаете суть природы взаимодействия власти и общества, знаете к чему и для чего...
Запрет нужен иначе будет всплеск заболевших,но и полностью запретить людям нельзя иначе будет всплеск возмущений.А так приняли среднинное решение и вроде волки целы и овцы сыты))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7121
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 15:16
#23
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Что-то анекдот вспомнил.
Выходит медсестра из кабинета венеролога в коридор, где в очереди сидят пациенты, и объявляет:
— Дорогие пациенты! Мне запрещено объявлять вас по имени из-за новых правил по защите персональных данных, поэтому я буду использовать не персональные данные! Пациент с сифилисом и триппером, проходите, пожалуйста!
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