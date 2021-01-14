Re: Очень разные наблюдения за выборами
Отправлено: 14.01.21 - 12:58
Фарс, комедия, имитация, но интересно, смешно, гротескно и карикатурно :
1) Цитата://согласно санитарным нормам, которые устанавливаются председателем УИК на конкретном избирательном участке.//
Он, что(пред.УИК) санитарный врач (тут Нечитайло со своей армией рядовых санврачей имеющих высшее медицинское образование, толком не может написать инструкцию Добринцову ОДЕВАТЬ или НЕ ОДЕВАТЬ перчатки продавцам, не говоря уже о безграмотном в медицинском отношении несчастном пред.УИК определившем на свой страх и риск, безопасное расстояние на его участке аж в 10 метров), что бы определять безопасное санитарное расстояние, это с одной стороны, а с другой стороны, что его определять: даже на захудалом сельском сельпо написано - БЕЗОПАСНОЕ САНИТАРНОЕ РАССТОЯНИЕ 1-1,5 метров ( сам же Нечитайло и писал об этих МЕТРАХ в своих множество инструкциях изданных с момента начала пандемии). С расстояний в 1-1,5 метров можно увидеть какой бюллетень, но не с 10 метров, (Чингачкука и Зоркого Сокола, очевидно среди наблюдателей не было). Ха-ха-ха-ха.