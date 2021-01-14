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Фотографию перечеркнутых бюллетеней на своей странице в соцсетях опубликовала жительница Костаная Элина КАЁХТИНА.

На участке № 9 житель Костаная Бахыт АХМЕТОВ тоже голосовал против всех и испортил три бюллетеня

О том, что происходило на участке № 1 после удаления журналиста «НГ», нам рассказала наблюдатель от Лиги молодых избирателей Молодежной информационной службы Казахстана Каракоз КАСЫМ.

Цитата:Очень показательно от человека который собирается вот вот переехать в РоссиюОбида на весь светЦитата:Ну это понятно что ещё ждать от журналиста сидящего на бюджете?Цитата:Тоесть ГГ ушел попить кофий перед подсчётом а в это время пришла наблюдатель из МИСК? Или не так?)