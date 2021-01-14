Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40714
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10450
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
а вот что думают об авторе и его мыслях противоположная сторона,
которая считает голоса:
Цитата:
ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
которая считает голоса:
Цитата:
ACROS:
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный
ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 418
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:24
Выборы- не ЕНТ , цифровизация для них недоступна. По пальцам наблюдатели считают в то время , как столько платформ удаленки простаивали
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:34
Власть и партия власти давно не стесняются лишь имитировать демократию, а что происходит на самом деле мы давно знаем.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:42
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья,только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:44
Цитата:
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
peshexod:
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1416
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 11:23
Цитата:
Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.
На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .
Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
alex_60:
повторить свои слова.
повторить свои слова.
Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.
На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .
Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 24
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:26
Цитата:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
abaika95:
Это просто ты так заранее воспринимаешь им написанное. Знаешь что там будет неприятное для тебя, вот и все тексты кажутся одинаковыми.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:53
Цитата:
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
abaika95:
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри
Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри
Есть у меня работа по душе, да и не возьмут, не отвечаю я всем критерием отбора.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 12:57
Цитата:
Это стиль))
abaika95:
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья
Это стиль))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать