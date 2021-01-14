Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...

Отправлено: - 11:43

лишних пассажиров набирают водители по дороге, на кольце, на повороте возле Троицка а деньги в карман. щас как Советское время нет проверки билетов по маршруту.

От куда можно было знать что они через несколько лет базу погранцов подымут.

вообще конечно прецедент, теперь так можно много коммерсантов нахлобучить