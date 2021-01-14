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≡ Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между перевозчиками и ДГД завершился в пользу налоговиков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40712
Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между перевозчиками и ДГД завершился в пользу налоговиков
Отправлено: 14.01.21 - 11:43
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Налоговики выявили несоответствие в количестве перевезенных пассажиров через границу Казахстана и России. Перевозчик настаивал, что не получал прибыль от этих пассажиров и не знает, откуда они взялись, а подтверждений нарушений у госоргана нет.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
7
Re: Кто должен заплатить за безбилетников? - Спор между...
Отправлено: 14.01.21 - 11:43
#1
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лишних пассажиров набирают водители по дороге, на кольце, на повороте возле Троицка а деньги в карман. щас как Советское время нет проверки билетов по маршруту.
От куда можно было знать что они через несколько лет базу погранцов подымут.
вообще конечно прецедент, теперь так можно много коммерсантов нахлобучить
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