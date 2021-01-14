Отправлено: - 11:23

alex_60:

повторить свои слова.

Цитата:Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.