Прогноз на 5 дней
дымка-32°C
  • 781 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • Ю-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40712
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10448
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот что думают об авторе и его мыслях противоположная сторона,
которая считает голоса:

Цитата:
ACROS:
Ваш Денисов пи....т как Троцкий, человек он по ходу некомпетентный и тоже неграмотный


ну не нравится им цифры 10-15 процентов посещаемости.
вот так и отвечают оппоненту.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2021 - 11:16]
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
417
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборы- не ЕНТ , цифровизация для них недоступна. По пальцам наблюдатели считают в то время , как столько платформ удаленки простаивали
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3782
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власть и партия власти давно не стесняются лишь имитировать демократию, а что происходит на самом деле мы давно знаем.
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды.
И так варится казахстанская псевдодемократия.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6564
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько не читаю,такое ощущение что у Аркадия Семёновича всегда одна статья,только он меняет слова местами и как бы раз и новая публикация)
Вот прям как отчёт у акимов так и тут
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6564
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
А сами стесняемся поставить их на место, кому-то духу не хватает возразить, а кто-то не хочет время уделять и погрузиться в непрерывные жалобы и суды

Идите на госслужбу и меняйте систему изнутри,как Горбачев,положил жизнь на борьбу со страной и добился своего)
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1414
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 11:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повторить свои слова.


Не постесняюсь и сейчас, хотя ЭТО было высказано по предыдущей статье автора: как и какими методами ОН "убедил" или "убеждал" ЕЁ, что его и всех наблюдателей после всех этих "убеждении" посадили в коридоре и не давали цифры явки по участкам. Да, ОНА чихать хотела на НЕГО и на всех наблюдателей, свидетельство тому невнятное письмо-отписка по поводу удаления спецкора "НГ" с участка.

На этот раз автор написал статью без КОСЯКОВ - может же, когда захочет, хотя как то вяло, как будто по заказу и без цифр уже неинтересно и голословно, несмотря на то что сидел на избир.участках, наблюдал и считал количество пришедших на участок. .

Реальная , как говорит, узун кулак и независимые наблюдатели получившие инсайдерскую информацию, цифра явки - это примерно 15-20%. И реальный процент проголосовавших по персоналиям: КАЖДАЯ партия НАБРАЛА свыше 10% голосов от этих 15-20%. Значит в реальности ВСЕ партии прошли в парламент(Центр "Сандж" Ж.Джандосова,Лига избирателей МИИСК И.Медникова)
А теперь дорогой ты мой защитник всех угнетённых и рабов, думай сам и делай выводы по итогам выборов. Против лома, нет приёма, только другой лом.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS