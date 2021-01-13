Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40712
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10448
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
///Крещенской купели на льду реки в этом году не будет.
При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби,///
вот и первый указ нового сан врача.
крещение отменил.
посмотрим, наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби,///
вот и первый указ нового сан врача.
крещение отменил.
посмотрим, наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:35
Цитата:
Неожиданно. Огласите весь список необязательных традиций пожалуйста? Так и до походов в церковь доберемся, ибо из дома связь такая же, сигнал ловит нормально
Купаться в проруби не обязательно, никакого значения с духовной точки зрения купание не несет.
Неожиданно. Огласите весь список необязательных традиций пожалуйста? Так и до походов в церковь доберемся, ибо из дома связь такая же, сигнал ловит нормально
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:36
Цитата:
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
alex_60:
наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 19:07
Цитата:
Зачем? Это же тоже просто традиция.
ее можно будет набрать при условии соблюдения дистанции.
Зачем? Это же тоже просто традиция.
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:16
Цитата:
Купаться не обязательно а вот принять таинство .. Но мытарям от церкви этого не понять. За купель денежку не срубишь
[Исправлено: Я, 13.01.2021 - 19:19]
maxsaf:
Купаться в проруби
Купаться в проруби
Купаться не обязательно а вот принять таинство .. Но мытарям от церкви этого не понять. За купель денежку не срубишь
[Исправлено: Я, 13.01.2021 - 19:19]
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:21
Цитата:
Так это одноразовое же событие вроде
Я:
а вот принять таинство
а вот принять таинство
Так это одноразовое же событие вроде
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 31
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 21:05
Цитата:
Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости. Так же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.
maxsaf:
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости. Так же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 21:32
Цитата:
Дык а я про посещаемость ниче и не говорил. Я про афтепати в узком кругу))
ПолиграфЪ Боярышников:
Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости.
Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости.
Дык а я про посещаемость ниче и не говорил. Я про афтепати в узком кругу))
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 00:45
Обойдутся без купаний,баловство!
В церкви будет служба,будут прихожане,что надо свое отстоят, остальное для лукавого
В церкви будет служба,будут прихожане,что надо свое отстоят, остальное для лукавого
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 00:47
Цитата:
Вы считаете половину тех кто прыгает в прорубь выпивохами?
maxsaf:
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен
Вы считаете половину тех кто прыгает в прорубь выпивохами?
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:27
Цитата:
И очередь, как на ярмарке ?
abaika95:
будет служба
будет служба
И очередь, как на ярмарке ?
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:28
Цитата:
Ежегодное , как поход в баню
[Исправлено: Я, 14.01.2021 - 10:29]
maxsaf:
вроде
вроде
Ежегодное , как поход в баню
[Исправлено: Я, 14.01.2021 - 10:29]
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:47
Цитата:
Действительно не подумал об этом.....
Службу наверно отменить надо,так где команда которая постоянно выступает за отмену всяких мероприятий в карантин? Ваш выход
Я:
И очередь, как на ярмарке ?
И очередь, как на ярмарке ?
Действительно не подумал об этом.....
Службу наверно отменить надо,так где команда которая постоянно выступает за отмену всяких мероприятий в карантин? Ваш выход
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7118
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 11:12
Цитата:
Это у вас в ПКСК висит? И как помогает?
ПолиграфЪ Боярышников:
ак же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.
ак же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.
Это у вас в ПКСК висит? И как помогает?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Сергей_я
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать