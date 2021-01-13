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≡ Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40712
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
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Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10448
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
#1
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///Крещенской купели на льду реки в этом году не будет.
При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби,///

вот и первый указ нового сан врача.
крещение отменил.
посмотрим, наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9849
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:35
#2
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Цитата:
Купаться в проруби не обязательно, никакого значения с духовной точки зрения купание не несет.

Неожиданно. Огласите весь список необязательных традиций пожалуйста? Так и до походов в церковь доберемся, ибо из дома связь такая же, сигнал ловит нормально :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9849
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:36
#3
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Цитата:
alex_60:
наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.

Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9849
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 19:07
#4
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Цитата:
ее можно будет набрать при условии соблюдения дистанции.

Зачем? Это же тоже просто традиция.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
417
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:16
#5
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Цитата:
maxsaf:
Купаться в проруби

Купаться не обязательно а вот принять таинство .. Но мытарям от церкви этого не понять. За купель денежку не срубишь

[Исправлено: Я, 13.01.2021 - 19:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9849
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:21
#6
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Цитата:
Я:
а вот принять таинство

Так это одноразовое же событие вроде
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
31
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 21:05
#7
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Цитата:
maxsaf:
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен


Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости. Так же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9849
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 21:32
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости.

Дык а я про посещаемость ниче и не говорил. Я про афтепати в узком кругу))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6564
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 00:45
#9
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Обойдутся без купаний,баловство!
В церкви будет служба,будут прихожане,что надо свое отстоят, остальное для лукавого
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6564
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 14.01.21 - 00:47
#10
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Цитата:
maxsaf:
Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен

Вы считаете половину тех кто прыгает в прорубь выпивохами?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
417
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:27
#11
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Цитата:
abaika95:
будет служба

И очередь, как на ярмарке ?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
417
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:28
#12
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Цитата:
maxsaf:
вроде

Ежегодное , как поход в баню

[Исправлено: Я, 14.01.2021 - 10:29]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6564
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 10:47
#13
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Цитата:
Я:
И очередь, как на ярмарке ?

Действительно не подумал об этом.....
Службу наверно отменить надо,так где команда которая постоянно выступает за отмену всяких мероприятий в карантин? Ваш выход
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7118
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 14.01.21 - 11:12
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ак же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.

Это у вас в ПКСК висит? И как помогает? ;-)
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