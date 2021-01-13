Отправлено: - 21:32

ПолиграфЪ Боярышников:

Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости.

Цитата:Дык а я про посещаемость ниче и не говорил. Я про афтепати в узком кругу))