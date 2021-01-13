нигде. вспомнилось, так как в СССР секса не было, то капиталисты из разных фирм нам дарили календари с голыми тетками. большие такие, на каждый месяц. почему то. у меня до сих пор лежат штук пять. память как никак. высокохудожественные произведения искусства.
Нет. Незвонили. Ну я и не поехал бы в сосновый бор, если б и предложили. Не хочу я опять в этих палатах хоть и санаторных лежать. Наверно и без меня там много желающих. Осенью кт я бесплатно сделал повторное. Надо еще раз узнать, положено мне еще раз на халяву сделать или нет.(хотя это вроде и не халява по страховой) Наверно весной к лету на годовщину, узнаю ,посмотрю как там легкие поживают.
А вот и Джонни!!! День выборов очень интересный день Ночью президента США заблокировали во всех соц сетях Днём заблокировали меня Вечером удалили журналиста НГ ГГ с избирательного участка И все по объективным причинам Конечно же!
maxsaf: Интересно, исходя из факта, что собственник сменился, у Абайки хватит духу момент смены собственника обсудить, а так же форму оплаты. Или не дай бог договор дарения обнаружится где-то.
Когда собственник сменится,вашей родне придется туго а я буду на коне) но я тут стараюсь убедить вас не писать ахинею которая приблежает этот день,я сам против него, но у вас нехватает понятийного аппарата понять,за него уж я неволен отвечать,хотите? Будет как фантазируете,Сирия/Украина/Ирак/Ливия вам пример
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