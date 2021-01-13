Отправлено: - 20:16

alex_60:

[Исправлено: Vit, 13.01.2021 - 19:22]

Цитата:Нет. Незвонили. Ну я и не поехал бы в сосновый бор, если б и предложили. Не хочу я опять в этих палатах хоть и санаторных лежать. Наверно и без меня там много желающих. Осенью кт я бесплатно сделал повторное. Надо еще раз узнать, положено мне еще раз на халяву сделать или нет.(хотя это вроде и не халява по страховой) Наверно весной к лету на годовщину, узнаю ,посмотрю как там легкие поживают.