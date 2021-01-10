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COVID-2020
COVID-2020
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40708
COVID-2020
Отправлено: 10.01.21 - 23:14
О ковиде сейчас не говорит только ленивый - как и где появился, как распространился и конечно статистика, сколько заразившихся, умерших, вылечившихся. Но я хотел поделиться личным опытом и наблюдением, который, как мне кажется имеет отношение к этому вопросу.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 113
Re: COVID-2020
Отправлено: 10.01.21 - 23:14
Ну вот.сейчас лучшие умы человечества голову ломают о происхождении короны.а тут сам сознался
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4398
Re: COVID-2020
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
Пили как-то мы соседи, свежего первака, и я обнаружил, что мой продукт совершенно не имеет вкуса и пьётся как вода, когда соседи морщились и запивали напитками. Во дворе был декабрь девятнадцатого года и я сегодня вспоминаю что возможно уже тогда этот злой вирус присутствовал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 935
Re: COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 09:11
Автор без малого год ломает голову - переболел или нет? А почему бы просто не сдать тест на антитела и получить ответ на свой вопрос? Его конечно есть смысл сдавать примерно через три недели-месяц после подозрительных симптомов, чтобы определить уровень антител. С другой стороны - до сих пор нет точных данных о том, на какой срок вырабатывается иммунитет после перенесённого ковида. Так что есть смысл и сейчас это сделать. Процедура быстрая и доступная.
Цитата:
редкостно вредный продукт, сочетание этанола, альдегидов и сивушных масел. В самогоноварении называется "головы" и не используется для употребления. Не рекомендую.
Цитата:
сайлау курманов:
свежего первака
свежего первака
редкостно вредный продукт, сочетание этанола, альдегидов и сивушных масел. В самогоноварении называется "головы" и не используется для употребления. Не рекомендую.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10446
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 09:13
запах и вкус у людей пропадал и сто лет назад.
по разным причинам.
по разным причинам.
Re: COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:02
Такое чувство, что этот вирус с нами давно, просто обнаруживать его быстро, дешево и массово научились только в марте )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6135
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:08
Цитата:
Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и намордники носить.
maxsaf:
просто обнаруживать его быстро, дешево и массово научились только в марте )
просто обнаруживать его быстро, дешево и массово научились только в марте )
Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и намордники носить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20868
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:13
Цитата:
Не, у нас, гастрономы - работают.
Промышленные - закрыты...
elektron:
Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и
Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и
Не, у нас, гастрономы - работают.
Промышленные - закрыты...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6135
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:18
Цитата:
Ну это только "общепиты" на вынос или доставку. А бары и кафе, то закрыты.
drakon:
Не, у нас, гастрономы - работают.
Не, у нас, гастрономы - работают.
Ну это только "общепиты" на вынос или доставку. А бары и кафе, то закрыты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9922
Re: COVID-2020
Отправлено: 13.01.21 - 23:20
Цитата:
Может и переболели, а может и нет. А ковид появился в 2019. В Китае он уже бушевал во всю. У нас он прошелся на лето 2020 г. Когда люди умерали дома от того что во время не получили медицинскую помощь,больницы заполнены были до отказа, врачи многие убежали в отпуска, лекарств в аптеках катастрофически не хватало. Антибиотик пропал с полок. Ну сегодня вроде уже все налаживается и он не так страшен. Врачи научились с ним боротся. Так что Александр не забивайте голову. Продолжайте спокойно жить и вам не нужен тест на антитела. Деньги не трати. Результат какой бы он не показал, он не че не даст вам.
Так что получается, я переболел ковидом в лёгкой форме, когда его ещё не было на горизонте ?
Может и переболели, а может и нет. А ковид появился в 2019. В Китае он уже бушевал во всю. У нас он прошелся на лето 2020 г. Когда люди умерали дома от того что во время не получили медицинскую помощь,больницы заполнены были до отказа, врачи многие убежали в отпуска, лекарств в аптеках катастрофически не хватало. Антибиотик пропал с полок. Ну сегодня вроде уже все налаживается и он не так страшен. Врачи научились с ним боротся. Так что Александр не забивайте голову. Продолжайте спокойно жить и вам не нужен тест на антитела. Деньги не трати. Результат какой бы он не показал, он не че не даст вам.
COVID-2020
Отправлено: 13.01.21 - 23:47
Цитата:
Даст. Люди переболевшие бессимптомно после положительного пцр чувствуют себя неуязвимыми как минимум на 3 месяца, и забивают на все ограничения ))
Vit:
он не че не даст вам.
он не че не даст вам.
Даст. Люди переболевшие бессимптомно после положительного пцр чувствуют себя неуязвимыми как минимум на 3 месяца, и забивают на все ограничения ))
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