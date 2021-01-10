Отправлено: - 23:20

Так что получается, я переболел ковидом в лёгкой форме, когда его ещё не было на горизонте ?

Цитата:Может и переболели, а может и нет. А ковид появился в 2019. В Китае он уже бушевал во всю. У нас он прошелся на лето 2020 г. Когда люди умерали дома от того что во время не получили медицинскую помощь,больницы заполнены были до отказа, врачи многие убежали в отпуска, лекарств в аптеках катастрофически не хватало. Антибиотик пропал с полок. Ну сегодня вроде уже все налаживается и он не так страшен. Врачи научились с ним боротся. Так что Александр не забивайте голову. Продолжайте спокойно жить и вам не нужен тест на антитела. Деньги не трати. Результат какой бы он не показал, он не че не даст вам.