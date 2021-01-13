Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Кто напал на баранов?
Кто напал на баранов?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40708
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 15:51
Нападение произошло в Камышинском районе, в селе Алтынсарино ночью с 12 на 13 января. Утром обнаружили двух мертвых баранов, и 4 раненых. Кто это сделал, не знаем.
Читать новость
Читать новость
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 15:51
Думаю, что волки - напали...
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.09.19
- Сообщений:
- 26
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 19:02
такого района нет
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 19:11
Цитата:
А какой есть?
1012:
такого района нет
такого района нет
А какой есть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 536
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 20:39
Где вы там увидели баранов?
Это овцы.
Это овцы.
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 20:46
Цитата:
Как узнал? Проверял?...
electro:
Это овцы.
Это овцы.
Как узнал? Проверял?...
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 21:03
Цитата:
Видимо, по рогам и курдюку)
drakon:
Как узнал?
Как узнал?
Видимо, по рогам и курдюку)
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 30
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 21:17
Чупакабра атакует!
Жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». На видео, снятое местными жителями, попал момент нападения зверя на курятник. Россияне считают, что неизвестное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника не сообщается. Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.
Жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». На видео, снятое местными жителями, попал момент нападения зверя на курятник. Россияне считают, что неизвестное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника не сообщается. Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:18
Цитата:
А мне сейчас нужно ехать в деревню, возле Гамбурга.Страшно - стало.
ПолиграфЪ Боярышников:
будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь.
будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь.
А мне сейчас нужно ехать в деревню, возле Гамбурга.Страшно - стало.
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:19
Цитата:
Эта же чупакабра мусор до мусорки обычно не доносит. Тот же почерк - действует тихо, незаметно, и до сих пор никто не видел.
ПолиграфЪ Боярышников:
Чупакабра атакует!
Чупакабра атакует!
Эта же чупакабра мусор до мусорки обычно не доносит. Тот же почерк - действует тихо, незаметно, и до сих пор никто не видел.
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:34
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9922
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:46
Кто напал на баранов?
Это риторический вопрос от Каната или реальный, диваным знатокам?)))
На фото барашку/овечку жалко, глазами такими смотрит. Мол ребята вы тут разберитесь, че за беспредел тут у нас в сарае творится.)
Это риторический вопрос от Каната или реальный, диваным знатокам?)))
На фото барашку/овечку жалко, глазами такими смотрит. Мол ребята вы тут разберитесь, че за беспредел тут у нас в сарае творится.)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4398
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 23:05
Надо бы в заперти держать скотину, в теплом сарае, а не где попало, волкам тоже надо есть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1464
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 23:40
Цитата:
Так почему не ели? Вряд ли это волки. Скорее, бродячие собаки.
сайлау курманов:
волкам тоже надо есть
волкам тоже надо есть
Так почему не ели? Вряд ли это волки. Скорее, бродячие собаки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1412
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 14.01.21 - 00:18
Цитата:
Правильно: есть Камыстинский
Цитата:
1012:
района нет
района нет
Правильно: есть Камыстинский
Цитата:
maxsaf:
какой есть?
какой есть?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать