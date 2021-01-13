Re: Кто напал на баранов?

Отправлено: - 21:17

Чупакабра атакует!

Жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». На видео, снятое местными жителями, попал момент нападения зверя на курятник. Россияне считают, что неизвестное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника не сообщается. Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.