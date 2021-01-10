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≡ COVID-2020
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40708
COVID-2020
Отправлено: 10.01.21 - 23:14
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О ковиде сейчас не говорит только ленивый - как и где появился, как распространился и конечно статистика, сколько заразившихся, умерших, вылечившихся. Но я хотел поделиться личным опытом и наблюдением, который, как мне кажется имеет отношение к этому вопросу.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
113
Re: COVID-2020
Отправлено: 10.01.21 - 23:14
#1
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Ну вот.сейчас лучшие умы человечества голову ломают о происхождении короны.а тут сам сознался :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4398
Re: COVID-2020
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
#2
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Пили как-то мы соседи, свежего первака, и я обнаружил, что мой продукт совершенно не имеет вкуса и пьётся как вода, когда соседи морщились и запивали напитками. Во дворе был декабрь девятнадцатого года и я сегодня вспоминаю что возможно уже тогда этот злой вирус присутствовал
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
935
Re: COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 09:11
#3
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Автор без малого год ломает голову - переболел или нет? А почему бы просто не сдать тест на антитела и получить ответ на свой вопрос? Его конечно есть смысл сдавать примерно через три недели-месяц после подозрительных симптомов, чтобы определить уровень антител. С другой стороны - до сих пор нет точных данных о том, на какой срок вырабатывается иммунитет после перенесённого ковида. Так что есть смысл и сейчас это сделать. Процедура быстрая и доступная.

Цитата:
сайлау курманов:
свежего первака

редкостно вредный продукт, сочетание этанола, альдегидов и сивушных масел. В самогоноварении называется "головы" и не используется для употребления. Не рекомендую.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10446
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 09:13
#4
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запах и вкус у людей пропадал и сто лет назад.
по разным причинам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
Re: COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:02
#5
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Такое чувство, что этот вирус с нами давно, просто обнаруживать его быстро, дешево и массово научились только в марте )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6135
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:08
#6
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Цитата:
maxsaf:
просто обнаруживать его быстро, дешево и массово научились только в марте )

Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и намордники носить. :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20868
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:13
#7
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Цитата:
elektron:
Да к тому же и гастрономов и прочих закрывать и

Не, у нас, гастрономы - работают.
Промышленные - закрыты... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6135
COVID-2020
Отправлено: 12.01.21 - 23:18
#8
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Цитата:
drakon:
Не, у нас, гастрономы - работают.

Ну это только "общепиты" на вынос или доставку. А бары и кафе, то закрыты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9922
Re: COVID-2020
Отправлено: 13.01.21 - 23:20
#9
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Цитата:
Так что получается, я переболел ковидом в лёгкой форме, когда его ещё не было на горизонте ?

Может и переболели, а может и нет. А ковид появился в 2019. В Китае он уже бушевал во всю. У нас он прошелся на лето 2020 г. Когда люди умерали дома от того что во время не получили медицинскую помощь,больницы заполнены были до отказа, врачи многие убежали в отпуска, лекарств в аптеках катастрофически не хватало. Антибиотик пропал с полок. Ну сегодня вроде уже все налаживается и он не так страшен. Врачи научились с ним боротся. Так что Александр не забивайте голову. Продолжайте спокойно жить и вам не нужен тест на антитела. Деньги не трати. Результат какой бы он не показал, он не че не даст вам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
COVID-2020
Отправлено: 13.01.21 - 23:47
#10
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Цитата:
Vit:
он не че не даст вам.

Даст. Люди переболевшие бессимптомно после положительного пцр чувствуют себя неуязвимыми как минимум на 3 месяца, и забивают на все ограничения ))
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