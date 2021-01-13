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≡ Кто напал на баранов?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40708
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 15:51
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Нападение произошло в Камышинском районе, в селе Алтынсарино ночью с 12 на 13 января. Утром обнаружили двух мертвых баранов, и 4 раненых. Кто это сделал, не знаем.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20868
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 15:51
#1
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Думаю, что волки - напали... :-o
Профайл
1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
26
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 19:02
#2
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такого района нет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 19:11
#3
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Цитата:
1012:
такого района нет

А какой есть?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
536
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 20:39
#4
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Где вы там увидели баранов?
Это овцы.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20868
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 20:46
#5
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Цитата:
electro:
Это овцы.

Как узнал? Проверял?... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 21:03
#6
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Цитата:
drakon:
Как узнал?

Видимо, по рогам и курдюку)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
30
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 21:17
#7
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Чупакабра атакует!
Жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». На видео, снятое местными жителями, попал момент нападения зверя на курятник. Россияне считают, что неизвестное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника не сообщается. Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20868
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:18
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь.

А мне сейчас нужно ехать в деревню, возле Гамбурга.Страшно - стало. :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:19
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Чупакабра атакует!

Эта же чупакабра мусор до мусорки обычно не доносит. Тот же почерк - действует тихо, незаметно, и до сих пор никто не видел. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9847
Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:34
#10
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Цитата:
drakon:
Страшно - стало.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9922
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 22:46
#11
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Кто напал на баранов?
Это риторический вопрос от Каната или реальный, диваным знатокам?)))
На фото барашку/овечку жалко, глазами такими смотрит. Мол ребята вы тут разберитесь, че за беспредел тут у нас в сарае творится.)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4398
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 23:05
#12
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Надо бы в заперти держать скотину, в теплом сарае, а не где попало, волкам тоже надо есть
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1464
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 13.01.21 - 23:40
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
волкам тоже надо есть


Так почему не ели? Вряд ли это волки. Скорее, бродячие собаки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1412
Re: Кто напал на баранов?
Отправлено: 14.01.21 - 00:18
#14
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Цитата:
1012:
района нет


Правильно: есть Камыстинский
Цитата:
maxsaf:
какой есть?
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