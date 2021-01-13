Отправлено: - 21:05

maxsaf:

Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен

Цитата:Как то ни разу не замечала пьяных на любых празднованиях в Костанае. И полный запрет на продажу спиртного в Костанае, ни каким образом не отразится на посещаемости. Так же статью 440 КоАП РК: "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" предусматривает штраф от 5 МРП, или 13890 тенге, в случае повторного нарушения могут даже наложить арест на срок до пяти суток и это ни кто не отменял.