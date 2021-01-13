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≡ Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40707
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
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Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10446
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:31
#1
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///Крещенской купели на льду реки в этом году не будет.
При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби,///

вот и первый указ нового сан врача.
крещение отменил.
посмотрим, наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9843
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:35
#2
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Цитата:
Купаться в проруби не обязательно, никакого значения с духовной точки зрения купание не несет.

Неожиданно. Огласите весь список необязательных традиций пожалуйста? Так и до походов в церковь доберемся, ибо из дома связь такая же, сигнал ловит нормально :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9843
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 18:36
#3
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Цитата:
alex_60:
наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.

Достаточно в этот день отменить водку - и праздник доброй половине граждан будет испорчен :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9843
Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...
Отправлено: 13.01.21 - 19:07
#4
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Цитата:
ее можно будет набрать при условии соблюдения дистанции.

Зачем? Это же тоже просто традиция.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
414
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:16
#5
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Цитата:
maxsaf:
Купаться в проруби

Купаться не обязательно а вот принять таинство .. Но мытарям от церкви этого не понять. За купель денежку не срубишь

[Исправлено: Я, 13.01.2021 - 19:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9843
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 19:21
#6
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Цитата:
Я:
а вот принять таинство

Так это одноразовое же событие вроде
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
29
Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в Костанайской области в условиях пандемии
Отправлено: 13.01.21 - 21:05
#7
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