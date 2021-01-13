Re: Организованной купели не будет - Как пройдет Крещение в...

Отправлено: - 18:31

///Крещенской купели на льду реки в этом году не будет.

При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби,///



вот и первый указ нового сан врача.

крещение отменил.

посмотрим, наурыз с шашлыками и водкой отменит или нет.