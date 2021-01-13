Отправлено: - 11:54

ACROS:

советское государство создавало и предоставляла БЕСПЛАТНЫЕ возможности для реального досуга населения. Праздноболтающих и шатающих без дела было мало. .

Цитата:Сейчас такая ностальгия приравнивается к коллаборационизму, а это прямая угроза независимости. Поэтому при союзе все было плохо, и никак иначе