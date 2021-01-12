Отправлено: - 16:42

Эту должность в течение шести лет - с 2014 по 2020 год - занимал Владимир НЕЧИТАЙЛО. Подписанные им постановления о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса в прошлом году были самыми обсуждаемыми документами в регионе.